Boston Celtics, Sacramento Kings'i yenerek konferans ikinciliğini sürdürdü

NBA'de play-off'ları garantileyen Boston Celtics, deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings'i 132-109'luk skorla yenerek Doğu Konferansı ikinciliğini sürdürdü.

NBA'de normal sezon 6 maç ile devam etti. Doğu Konferansı'nda play-off oynamayı garantileyen Boston Celtics, Batı Konferansı'nda 3. sırada yer alan Sacramento Kings'i deplasmanda 132-109 mağlup ederek konferans ikinciliğini korudu. Boston'da 36 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle mücadele eden Jayson Tatum, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu sezonki 50. galibiyetine ulaşan konuk ekipte Jaylen Brown 27 sayı ve 5 ribaund, Derrick White 20 sayı, 11 asist, Marcus Smart da 17 sayı, 7 asist ile oynadı. Toplamda 29. mağlubiyetini yaşayan Sacramento'da ise De'Aaron Fox'un 18, Domantis Sabonis'in 16 ve Keegan Murray'in de 15 sayısı yenilgiyi engellemeye yeterli olmadı.

Cedi Osman'dan 12 sayı

Doğu Konferansı'nda 4. sırada bulunan Cleveland Cavaliers, konuk olduğu konferans altıncısı Brooklyn Nets'i 115-109'luk skorla geçti. Cleveland'da 31 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle mücadeleyi tamamlayan Donovan Mitchell, galibiyetin mimarı oldu. Toplamda 46. galibiyetini elde eden konuk ekipte Caris LeVert 18, Evan Mobley ve Darius Garlad da 17'şer sayıyla katkı verdi. Cleveland'da milli basketbolcu Cedi Osman da 22 dakika 59 saniye parkede kaldığı karşılaşmada 12 sayı, 4 ribaund ve 3 asist üretti. Bu sezonki 33. yenilgisini alan Brooklyn'de ise 20 sayı ve 11 asistle oynayan Day'Ron Sharpe ile 19 sayı ve 11 asist kaydeden Spencer Dinwiddie mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 122 - Washington Wizards: 112

Atlanta Hawks: 129 - Detroit Pistons: 107

Brooklyn Nets: 109 - Cleveland Cavaliers: 115

New Orleans Pelicans: 119 - San Antonio Spurs: 84

Sacramento Kings: 109 - Boston Celtics: 132

Los Angeles Clippers: 100 - Oklahoma City Thunder: 101