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Boston, Miami karşısında ilk galibiyetini aldı

NBA Doğu Konferansı final serisi 3.

maçında Boston Celtics, Miami Heat'i 117-106'lik skorla mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve seriyi 2-1'e getirdi.


NBA'de heyecan tek maçla devam etti. Doğu Konferansı final serisi 3. maçında Boston Celtics ile Miami Heat ile karşı karşıya geldi. Boston parkeden 117-106'lık skorla Miami'yi mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi. Boston'da Jaylen Brown 26 sayı, 7 ribaund, Jayson Tatum 25 sayı, 14 ribaund ve Kemba Walker 21 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Miami'de ise Bam Adebayo 27 sayı, 16 ribaund ve Tyler Herro 22 sayı, 4 asist ile oynadı.

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