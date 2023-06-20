Botoks sonrası ölüme ilişkin davada mütalaa açıklandı

Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminin ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı mütalaada pratisyen hekim sanık Öner Özsoyeri'nin ‘bilinçli taksir ile ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Beylikdüzü'nde 19 Eylül 2020'de bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptıran Kübra Boyraz (38) işlemin ardından fenalaşmıştı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından evine bırakılan Boyraz, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, pratisyen hekim Öner Özsoyeri'nin 12 yıla kadar hapsi istenirken, doktor olmadığı halde enjekte işlemini yaptığı iddia edilen Erdal Doğruya'nın ise 17 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Diğer iki sanık Ömer Elmalı ve Bülent Bostancı'nın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kübra Boyraz'ın olay tarihinde sanıkların işlettiği güzellik merkezine giderek kalçasına dolgu yaptırdığı, daha sonra kanına ve akciğerine kimyasal ile toksikolojik maddelerin karıştığı ve bu komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtti. Mütalaada, sanıklar Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri'nin maktulün ölümü dolayısıyla kusurlu oldukları ve sanık Erdal Doğruya'nın yargılama devam ederken öldüğü ifade edildi.

Mütalaada, doktor olan sanık Öner Özsoyeri'nin ‘bilinçli taksir ile ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 2 sanık hakkında ise mütalaada bir hukuki değerlendirme yapılmadı.

Mahkeme, sanık Öner Özsoyeri'nin avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Kübra Boyraz'ın ailesinin avukatı Fahri Solmazgül, savcının iki sanık hakkında değerlendirme yapmadığını ve eksik mütalaa hazırladığını öne sürerek, "Bu olay taksirle öldürme değil. Ruhsatsız bir işyerinde ilkokul mezunu bir insana cerrahi işlem yaptırıyorsan bu muhtemel kastla öldürmedir. Biz davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.