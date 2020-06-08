İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bournemouth, Harry Wilson'ın sözleşmesini uzattı

İngiliz temsilcisi Bournemouth, Liverpool’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu Harry Wilson’ın sözleşmesini liglerin korona virüs nedeniyle ertelenmesinden dolayı sezonun bitimine kadar uzattığını açıkladı.

İngiliz temsilcisi Bournemouth, Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu Harry Wilson'ın sözleşmesini liglerin korona virüs nedeniyle ertelenmesinden dolayı sezonun bitimine kadar uzattığını açıkladı.


Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Liverpool'dan sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Gallerli futbolcu Harry Wilson'ın sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerin korona virüs nedeniyle ertelenmesinden dolayı sözleşmesinin sezonun bitimine kadar uzatıldığı ifade edildi. Wilson, böylece ligde kalan 9 maçta Bournemouth forması giymeye devam edecek.


23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 resmi müsabakaya çıktı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


Liglerin başlamasıyla birlikte Bournemouth, 20 Haziran'da evinde Crystal Palace ile karşılaşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.