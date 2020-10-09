Boya yüklü kamyonet E-5'te yan yattı, yoğun trafik oluştu

Sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, kamyonette patlayan boyalar etrafa saçılırken, bölgede yoğun trafik oluştu.

Kaza, saat 14:00 sıralarında E-5 yan yol Saadetdere mevki'inde meydana geldi. Salih Mutlu'nun kullandığı 34 VDM 23 plakalı boya yüklü kamyonet, seyir halinde iken freni patlayarak kaldırıma vurarak yan yattı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. E-5 yan yolda yatan kamyonet sebebiyle Beylikdüzü-Avcılar istikametinde yoğun trafik oluştu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.