Boyden Türkiye'den 20'nci yıla özel bir konferans gerçekleştirdi

Dünyanın önemli gelen üst düzey yönetici beyin avcısı şirketi Boyden, Türkiye'de 20'nci yılına özel bir konferans gerçekleştirdi. Boyden Türkiye ve Azerbaycan Başkanı Özlem Ergün'ün ev sahipliğindeki konferansta, alanında fark oluşturan ve ezber bozan konuşmacılar ilham veren sunumlar yaptı.

İnsan kaynakları sektöründe dünyada uzun yıllardır faaliyet gösteren; üst düzey yönetici araştırma ve liderlik danışmanlığı şirketi Boyden, Türkiye'deki 20'nci yılını özel bir buluşma ile kutladı. Türkiye'de ve dünyada insan kaynaklarının yanı sıra teknoloji gibi sektörlerde alanında fark oluşturan isimler, buluşmada konuşmacı olarak yer aldı. Boyden 20'nci yıl özel konferansında açılış konuşmasını Türkiye ve Azerbaycan Başkanı Özlem Ergün gerçekleştirdi. 20 yılda Boyden Türkiye olarak; yurt içinde ve dışında, binlerce yöneticiye yeni kariyer seçimlerinde rehber, yüzlerce müşteriye de fark oluşturan ve değer katan yeni yöneticiler bulunmasında danışmanlık yaptıklarını söyleyerek, "Türkiye ekonomisine olumlu katkıda bulunabilmek için çok çabaladık. Geçtiğimiz Mart ayında da Bakü, Azerbaycan ofisimizi açtık. Bakü'de Dayanat Ahmedov ortağımız olarak faaliyette. Bu büyüme yolculuğunda bizlere yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Strateji ve değer oluşturmada çeşitlilik önem kazanacak"

Seminer için New York'tan Türkiye'ye ilk kez gelen Yönetici Arama ve Liderlik Danışmanları Birliği (AESC) Başkanı ve CEO'su Karen Greenbaum ise ilham veren bir sunumla iş dünyasından katılımcılarla buluştu. Dünya çapında 15 milyar dolarlık bir sektörü temsil eden global bir dernek olan AESC'nin CEO'su Greenbaum, '2025'te Yöneticilerdeki Yetenekler' konulu araştırmanın verilerini paylaştı. Üst düzey yetenekleri etkileyen faktörlerden bahseden Greenbaum, global belirsizlik ortamı, ciddi demografik değişimlerin yaşanması, cinsiyet eşitsizliği ve teknolojinin değişimi tetikleme gücünün bu faktörler arasında yer aldığını söyledi.

Yönetici, dijital dönüşüm, organizasyon ve ekibin bir parçası olabilme konusunda esneklik, portfolyo ve servislerin genişletilmesi, inovasyon kültürünün benimsenmesi, farklı alanlardaki yeteneklerin yakalanması, üretkenliğin artırılması ve yeni nesil liderlerin oluşmasının son dönemde üst düzey çalışanlar için en önemli 5 iş konusu olduğunu söyledi. Karen Greenbaum, “Business 4.0 için en önemli C-Level insanları CEO, CFO, CHRO, CMO ve CTO'lar olacak. Bugün kurumsal yönetim yapabilmek önemli ama 5 yıl içinde strateji ve değer oluşturma yetisinde çeşitlilik çok daha fazla önem kazanacak. Kültürel inovasyon inşa etmek, inovasyon için ilham olmak, C level'da rolleri dönüştürmek ve bir yetenek stratejisi inşa etmek kritik. Farklılıklar ve çeşitliliğe inanırsanız, inovasyonu artırırsınız” dedi.

Tansu Yeğen: "Yapay zeka işe alım süreçlerinde çok etkili"

Yapay zeka uzmanı ve UIPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ise iş hayatında insanlar ve robotlar arasındaki iş birliğinden bahsettiği konuşmasında, bu çerçevedeki değişen işe alım süreçlerini anlattı. Yeğen, "Düşünen, öğrenen ve karar veren bilgisayar sistemleri ve teknolojileriyle uğraşan bilim dalı olarak yapay zeka, ülkemizin en popüler konularından ama tarifi yapılamıyor. Şimdi ve gelecekte yapılan ve yapılacak işlerin büyük bir kısmını yapay zeka gerçekleştirebilecek durumda. Önümüzdeki dönemde süreçleri otomasyon ile gerçekleştirmek de kolaylık sağlayacak. Bugün işe alım süreçlerinde yapay zeka kullanıldığında, video görüşmelerinde potansiyel personelin tüm yüz mimikleri ve ifadeleri tespit ediliyor" dedi.

"Türkiye'de kadın ve erkek eşitliğinin 2095'te sağlanmasını bekliyoruz"

Dünya vatandaşı olan Türk kadınlarının küresel kız kardeşlik çemberi olarak nitelendirilen ve dünya çapında faaliyet gösteren TurkishWIN ve BinYaprak kurucusu Melek Pulatkonak ise İris Özbek'le birlikte yaptığı konuşmada, "Toplumsal problemleri, sosyal girişimcilerin çözeceğine inanıyorum. Artık şirket ve devletlerin dönemi bitti, artık bireylerin dönemi yaşanıyor. Yani anneysem ya da bekarsam çalıştığım kurumun bu tür kişisel özelliklerimle bana davranmasını bekliyorum" diye konuştu.

Türkiye'de çalışma koşullarında cinsiyet eşitliği hakkında konuşan Pulatkonak, "Türkiye'de kadın ve erkeklerin eğitim, politika, sağlık ve ekonomi alanlarına eşit erişimlerinin belki 2095'te olması öngörülüyor. İleride fiziksel güç gerekliliği kalmadıkça, koşullar daha fazla eşitlenecek. Beyinlerimiz 2030 yılında nanobotlarla buluta bağlanacak" dedi.

TurkishWin üyesi ve tersine mentor İris Özbek, "Tersine mentorluk, kıdemli çalışanları Y jenerasyonundan biriyle (yani bu yüzyılın başında yetişkinliğe erişmiş biri) eşleştiriyor. Fikir şu: Genç partner, kıdemli çalışanı teknoloji ve kültürdeki son gelişmelere ayak uydurması için bilgilendiriyor ve böylece şirket, çalışanları arasındaki kuşak farkını kapatıyor ve daha etkin bir şekilde rekabet edebiliyor" dedi.

Özbek, anne babasıyla mülteci olarak Suudi Arabistan'da başlayan öyküsünü, "Liseyi Türkiye'de okudum. Üniversitede çalışmaya başladım. Sonra “İnsanlar için ne yapabilirim” diye düşünmeye başladım ve o sırada TurkishWin ile tanıştım. Dünyanın en büyük kimyasal üretim firmalarından birinde staj yaparken, sadece CEO'nun ziyaret ettiği özel bölgeyi ziyaret etme şansını yakaladım, oradan da iş teklifi alarak geri döndüm" sözleriyle anlattı.

Peak Games Kurucu Ortağı Rina Onur girişimcilik tercihlerini anlattı

Konferansın son konuşmacısı ise Peak Games Kurucu Ortağı ve 500 Startups Ortağı Rina Onur Şirinoğlu oldu. Şirinoğlu, ilgi çeken konuşmasında girişim hikayelerinden ve Peak Games'deki başarılarından söz etti. Şirinoğlu, "Şu anda 1 milyar dolar ciro yapan bir şirket olarak, Türkiye'nin ön planda olmayan en değerli şirketleri arasındayız. Çalışan sayımız 50" dedi.

40 şirketin yatırımcısı Rina Onur Şirinoğlu girişimcilik tüyoları vererek, ağırlıklı sağlık sektöründeki girişimcilere yatırım yapmayı tercih ettiğini belirtti ve "Hem yatırımcı hem girişimci olarak sabırlı olmak çok önemli. İkincisi de disiplin ve çalışkan olmak. Şans da aynı şekilde önemli" şeklinde konuştu.