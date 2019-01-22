Boyner, 2018'de satışlarını yüzde 23 artırdı

Türkiye'nin alışveriş destinasyonlarından Boyner mağazaları, 2018 yılında ziyaretçi sayılarını açıkladı. Buna göre; 2018 yılı boyunca mağazalarında toplam 126 milyon ziyaretçi ağırlayarak rekor kırılırken, sadece yılbaşı alışverinin yapıldığı dönemde 11,5 milyon tüketici Boyner'i ziyaret etti. 2018 yılında yatırımlarına devam ederek 4 ilde 6 yeni mağazasını tüketicilerle buluşturan markanın toplam satışları bir önceki seneye göre yüzde 23 artış gösterdi.

İnternet mağazasının satışları yüzde 80 büyüdü

Boyner, bir başka rekoru da internet mağazasının performansında gösterdiği bildirdi. 2018 yılında markanın internet adresinden başarılı ürün ve kampanya yönetimi ve rekabet gücü ile pazarı domine ederek toplam 2 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi. İnternet mağazasını 100 milyon kişi ziyaret ederken, bir önceki seneye göre satışlarda yüzde 80 artış oldu. Tüm satışlar içinde internet penetrasyonu yüzde 6'ya yükseldi.

40 milyondan fazla ürün satıldı

Boyner'de 2018 yılında kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı ve çanta, kozmetik, aksesuar, ev olmak üzere toplam 8 kategoride 40 milyondan fazla ürün satıldığı kaydedildi. En çok satılan ilk 5 ürün şöyle sıralandı: tişört, gömlek, kazak, pantolon ve sweatshirt.

Boyner kozmetik kategorisinin şampiyonu 'parfüm' oldu

Boyner Kozmetik kategorisi de 2018 yılında büyüme görülürken, bir önceki seneye göre yüzde 20'ye yakın bir büyüme gösteren kategorinin, şampiyon ürün grubu ise parfüm oldu. Ayrıca; satışların yüzde 20'sini Boyner özel ürün ve markalarından elde edildiği bildirildi.