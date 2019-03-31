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Boyner ailesi oyunu kullandı

İş adamı Cem Boyner, eşi Ümit Nazlı Boyner ve oğlu Acar Murat Boyner ile birlikte yerel seçimler kapsamında oyunu Beykoz’da kullandı.

İş adamı Cem Boyner, eşi Ümit Nazlı Boyner ve oğlu Acar Murat Boyner ile birlikte yerel seçimler kapsamında oyunu Beykoz'da kullandı. İş adamı Cem Boyner, oy verme işleminin ardından basın mensuplarına, “Çok güzel bir seçim olsun huzur içinde. İyi sonuçlar getirsin inşallah herkese” dedi.


İş adamı Cem Boyner, eşi Ümit Nazlı Boyner ve çocukları Acar Murat Boyner 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'na gelerek oylarını kullandı. Boyner ailesi oylarını 1284 numaralı sandıkta kullandı.


"Çok güzel bir seçim olsun"


Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Cem Boyner, “Çok güzel bir seçim olsun huzur içinde. İyi sonuçlar getirsin inşallah herkese” dedi. Eşi Ümit Nazlı Boyner de tüm ülke için hayırlı olmasını diledi.

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