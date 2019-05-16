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Boyner, Çılgın Kelebek'te 2 milyon ziyaretçi hedefliyor

Boyner’in gelenekselleşen indirim günleri ’Çılgın Kelebek’ 17 Mayıs’ta (yarın) başlıyor.

Boyner'in gelenekselleşen indirim günleri 'Çılgın Kelebek' 17 Mayıs'ta (yarın) başlıyor. Marka, indirim günleri kapsamında 38 şehirdeki 115 mağazasında 2 milyon ziyaretçi hedefliyor.



Bu hafta sonu Boyner'in gelenekselleşen 'Çılgın Kelebek' kampanyasına bu haftasonu gerçekleşecek.Yapılan bilgilendirmede; hem Boyner mağazalarında hem de boyner.com.tr'de uygulanacak ve yüzde 50'ye varan indirimlerin gerçekleşeceği 'Çılgın Kelebek' 17-18-19-20 Mayıs'ta düzenlenecek. Mağazaların gece yarısına kadar açık olacak 38 şehirdeki 115 mağazasında 2 milyona yakın ziyaretçi bekleniyor.


Kadın giyimden, erkek giyime, çocuk koleksiyonundan, aktif spor veya ev koleksiyonlarına uzanan seçili ürünler arasında yer alan tişörtler, şortlar, rahat pantolonlar, rengarenk şapkaların yanı sıra terlikler, sandaletler, gözlükler ve aksesuarlar satışa sunulacak.

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