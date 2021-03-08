“Boyun ağrılarından korunmak tek yastıktan geçiyor”

Dr. Sena Tolu “Boyun ağrınız varsa özellikle sırt üstü ya da yan yatış pozisyonunda, baş ve boynunuzu destekleyen, omuz genişliğinizde tek yastık ile yatmanız uygun olacaktır” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Dr. Sena Tolu, boyun ağrılarına karşı dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı. Doç. Dr. Tolu, yanlış yastık seçiminin boyun ağrılarını arttırdığını belirterek “İnsan ömrünün üçte biri uykuda geçer. Kaliteli uyku ve dinlenmiş bir şekilde uyanmak için doğru yastık seçimi çok önemlidir. Sabahları boyun ağrısı ile uyanmak, boynun uykuda uygun olmayan veya azalmış desteğinden kaynaklanıyor olabilir. Yastık, uyurken baş ve enseyi tam olarak destekleyerek boyun ve sırt kaslarına binen yükü azaltarak gevşemesine yardımcı olur” dedi.

“Kişiye özel seçilmeli”

Uyku sırasında boynun desteklenmesinin boyun ağrısını hafifletmede önemli bir faktör olduğuna değinen Doç. Dr. Tolu, “Boyun bölgesindeki omurların kendine özgü kıvrımına lordoz adı verilir. Kişinin yan ya da sırt üstü yatma halinde boynun düz bir hatta ve başının yüksekte kalmayacak şekilde, baş ve boyun kıvrımının desteklenmesi gerekir. Özellikle yüz üstü yatıldığında başın ve boyunun arkaya doğru aşırı yükselmesi boyun problemlerinin görülme ihtimalini arttırır. Ayrıca yastık yüksekliğinin artması ile de boyun, sırt ve bele binen yük artar. Yastık kişiye özel seçilmelidir. Doğru yastık seçiminde kalınlık çok önemlidir. Alçak ya da yüksek yastıklarda baş fazla aşağıya düşecek ya da yüksekte kalacağından boyun kaslarının gerilmesine, bu da ağrıya neden olacaktır. Kişinin omuz genişliği ve boynunun uzunluğuna göre değişmekle birlikte en az 10-13 santimetre kalınlıkta bir yastıkta yatılması önerilmektedir. Uygun kalınlık tek bir yastıkla sağlanmalıdır. Yastık genişliği omuz genişliğine uygun olmalıdır. Sonuç olarak boyun ağrınız varsa özellikle sırt üstü ya da yan yatış pozisyonunda, baş ve boynunuzu destekleyen, omuz genişliğinizde tek yastık ile yatmanız uygun olacaktır. Ancak doğru yastık seçimine rağmen boyun ağrınız devam ediyor ise mutlaka bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimine başvurmalısınız” şeklinde konuştu.