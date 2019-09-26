Bozkırın tezenesi, 7. ölüm yıl dönümünde Kartal'da anıldı

ölüm yıl dönümünde Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile anıldı. Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında araştırmacı-yazar Ahmet Özdemir, ozanın yaşamı ve türküleri hakkında bilgiler verdi. Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Tatlıtürk ise ‘Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen Ertaş'ın her biri anlam yüklü türkülerini seslendirdi.

Türk Halk Müziği'ne ‘Bozkırın Tezenesi' olarak adını altın harflerle yazdıran ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 7. yılında Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Etkinliğe; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları İmam Aydın ve Cengiz Türkmen, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Yöneticisi Süleyman Ülger, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi Başkanı Kemal Aslan ve Kartal Belediye Meclisi üyeleri ve birim müdürlerinin yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Salonun tamamen dolduğu anma programında Ertaş'ın yaşamı ve sanat hayatı ile ilgili bilgiler aktarıldı ve usta ozan, türküleriyle hatırlandı. Ertaş'ın çocukluğundan başlayarak yaşadığı ortamı ve geçirdiği evreleri aktaran araştırmacı-yazar Ahmet Özdemir, ünlü ozanın; her biri dillere pelesenk olmuş türkülerin nasıl ortaya çıktığını da anlattı. Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Tatlıtürk ise Neşet Ertaş'ın seslendirdiği "Veda", "Yalan Dünya", "Gariban Dünyada Yüzü Gülmez" gibi unutulmayan türküleri, sazıyla tekrar hatırlattı. Anmaya katılanların da sık sık eşlik ettiği türkülerin yanı sıra; Neşet Ertaş'ın yaşamından kareler de türkü sözleriyle birlikte sahnede bulunan perdeye yansıtıldı.

Kendisine verilen devlet sanatçısı unvanını reddeden; ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği nişanı kabul eden merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın anıldığı gecede, ünlü ozanın pek çok eseri seslendirildi. Yaşadığı dönemde UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen Neşet Ertaş'ın eserleri ile anıldığı programın sonunda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İmam Aydın sahneye çıktı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına araştırmacı-yazar Ahmet Özdemir ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Tatlıtürk'e Neşet Ertaş'ı anma programına katkılarından dolayı çiçek takdim eden Başkan Yardımcısı Aydın şöyle konuştu: “Programı düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şunu belirtmek isterim ki dünya yaşadıkça, Neşet Ertaş'lar yaşayacaktır. Bunun böyle bilinmesinde fayda var. Onun şu sözünü hiç unutmuyorum. Neşet Ertaş'ı bir konser için Almanya'dan davet etmişler. Hınca hınç dolu bir stadyum Neşet Ertaş bunu görünce şunu söylüyor, - Burada bir eksiklik var. Bizim abdallar burada yok. Onların muhakkak parası yoktur, bir bakın, stadyumun dışındadırlar - Hakikaten gidip bakıyorlar ki stadyumun dışında hemşehrileri bekliyor. Onları Ertaş'ın isteği üzerine içeri alıyorlar. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Hepinize Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel adına şükranlarımı sunuyorum.”