Bozma kararının ardından yeniden görülen Adnan Oktar davasında karar açıklandı

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Adnan Oktar'ın 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik dava 11 Ocak 2021'de karar bağlanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar usul yönünden bozularak yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti. Bozma kararının ardından yeniden görülen 71'i tutuklu 215 sanıklı davanın duruşması Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü. Duruşmada bir kısım tutuksuz sanıkların son sözleri soruldu.

Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme Adnan Oktar'ın ‘siyasal veya askeri casusluk' ile ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme Oktar'ın “Örgüt yöneticiliği”, “cinsel istismar”, “eğitim hakkının engellenmesi”, “eziyet”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” ve “kişisel verilerin kaydedilmesi” suçlarından şahsi olarak 891 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme örgüt yönetici olması nedeniyle diğer sanıkların da işlediği suçlardan Adnan Oktar'ı sorumlu tutarak netice itibarıyla 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, örgüt yöneticileri Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'ü de Adnan Oktar ile aynı hapis cezası olan 8 bin 658 yıl hapis hapis cezasına çarptırdı. Kararda 106 kişi ‘silahlı suç örgütüne üyelik' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 ay hapis cezası alırken, 8 sanık ise ‘üye olmamakla birlikte suç örgütüne yardım' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada 16 kişi ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

Olayın Geçmişi

Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik karar duruşması 11 Ocak 2021'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülmüştü. 2 saatte okunan 800 sayfalık 236 sanık hakkındaki kararda, Adnan Oktar'a, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', ‘siyasal veya askeri casusluk', ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme', 7 kez ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 27 kez ‘nitelikli cinsel istismar', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘eziyet', ‘eğitim hakkının engellenmesi', ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi' ve ‘tehdit' suçlarından toplamda 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme örgüt yöneticisi konumundaki 13 sanığın da 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti. Mahkeme bir kısım sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezasına hükmederken bazı sanıkların ise beraatine karar vermişti.

Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, usulü eksikliklerin giderilmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti. Yeniden görülen davada açıklanan mütalaada, Adnan Oktar'ın ‘örgüt yöneticiliği', ‘FETÖ silahlı terör örgütüne yardım', ‘siyasal veya askeri casusluğa teşebbüs', ‘eziyet', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', ‘birden fazla kişiyle birlikte birden fazla kez çocuğa karşı cinsel istismar', ‘cinsel saldırı', ‘cinsel saldırıya teşebbüs', ‘kişisel verilerin kaydedilmesi', ‘tehdide azmettirme' suçlarından 232 yıl 9 aydan bin 198 yıla kadar hapsi istenmişti. Örgüt yöneticisi konumundaki diğer sanıklar Tarkan Yavaş, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve Fatma Ceyda Ertüzün'ün de benzer suçlardan cezalandırılması istenen mütalaada, 71 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edilmişti.