BP Türkiye 2 yılda 100 bin gence ulaşacak

‘Gelişim Seninle' projesi paneller, eğitimler ve workshoplarla 2 yılda 100 bin gence ulaşıp, zihinlerini harekete geçirme hedefiyle başlatıldı. BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy "Türkiye'nin genç enerjisini geleceğe taşımak istiyoruz" dedi.

BP çalışanları, BP bayileri ve Castrol distribütörlerinin katılımı ile gönüllülüğü merkeze alan yeni sosyal sorumluluk projesi üç aşamadan oluşuyor. gelisimseninle.com adresinde, gençlerin ilgi alanlarına yönelik güncel haberler ve tanınmış isimlerin yazıları yayınlanırken; yönetişim, kişisel gelişim, çalışma yaşamına hazırlık, aktif sorumlu yurttaşlık gibi başlıklarda dijital eğitimler ve webinarlar düzenlenecek. Türkiye genelinde toplam 20 ilde 135 üniversite kulübü ile birebir iletişimde olunacak proje kapsamında düzenlenecek paneller, yüz yüze eğitimler ve workshoplar ile 2 yılda 100 binin üzerinde öğrenciye ulaşılması hedeflenecek.

Proje ile aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri kapsamında enerji, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir şehirler, hareketli ve sağlıklı yaşam alanlarında tasarlanan fikirler hayata geçirilecek. Öğrenci kulüpleri tarafından tasarlanan bu projelerden seçilenler BP Türkiye tarafından desteklenecek. BP Türkiye çalışanları da gönüllü koçluk, eğitmenlik ve mentörlük yaparak sosyal sorumluluk projesinin tüm süreçlerinde etkin rol oynayacak. İki yılın ardından düzenlenecek Öğrenci Zirvesi'nde ise projeye dahil olan tüm gençler arasında deneyim paylaşımları sağlanacak. .

Murphy: “Gençlerin enerjisini geleceğe taşıyacağız”

Projenin detaylarının aktarıldığı basın toplantısında konuşan BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy, gönüllülük esası ile çalışarak gençlerin yanında yürüyen ve destek olan bir proje ortaya çıkarttıklarını vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti: “Topluma verdiğimiz önemi ön planda tutarken, dünyanın en geniş genç nüfusuna sahip ülkelerinden Türkiye'nin bu genç enerjisini geleceğe taşıma hedefiyle yeni bir projeye başlamanın heyecanını yaşıyoruz. ‘Gelişim Seninle'yi, odağında üniversite gençleri olmak üzere tüm gençlere hitap eden bir kapasite gelişim projesi olarak adlandırabiliriz. Öncelikli olarak yapmak istediğimiz; üniversite kulüplerindeki heyecanlı, organizasyon ve yöneticiliğe hazır olan öğrencilerin bilgi birikimlerini ve 21. yüzyılda gerekli olan tüm yetkinlikleri geliştirerek, toplumsal konulara duyarlı iş hayatına hazırlıklı olarak yetişmelerini sağlamak. BP Türkiye çalışanlarıyla gönüllülük esasıyla öğrencilerle bir araya geleceğiz ve iş hayatında edindiğimiz tecrübelerimizi onlarla paylaşacağız. Genç nüfusumuzun içinde var olan geleceğin enerjisini ve yüksek potansiyeli açığa çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.