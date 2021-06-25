Bp Türkiye'de atama

Bp Türkiye'de Ersin Akmanoğlu, bp Türkiye Perakende Akaryakıt Operasyon Direktörü olarak atandı.

21 yıldır bp bünyesinde deneyime sahip Ersin Akmanoğlu, bp Türkiye Perakende Akaryakıt Operasyon Direktörü olarak atandı. Yeni görevinde şirketin filo, akaryakıt acente kanalları ve bayi ağının yönetiminden sorumlu olacak Akmanoğlu, görevine 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak.

Paylaşılan bilgilere göre şirkette çeşitli pozisyonlar üstlenen Akmanoğlu bu atamadan önce Akaryakıt Satış Müdürü olarak görev yapıyordu. Şirkette 2000 yılında Perakende Bölge Müdürü olarak katılan Ersin Akmanoğlu daha sonra sırasıyla; Güney ve Anadolu Yatırımlar Proje Müdürü, Filo İş Koordinatörü, Ege ve Marmara Bölgeleri Yatırımlar Proje Müdürü, Anadolu Bölgesi Satış Bölge Müdürü, Trakya ve Marmara Bölgesi Satış Bölge Müdürü olarak görev yaptı.