Brandverse Awards'tan Tadelle'ye ödül

Tadelle, Marketing Türkiye ve Boomsonar iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Brandverse Awards'ta, Gıda Şirketleri kategorisinde ödül aldı.

Türkiye'nin köklü çikolata markalarından Sagra'nın ürünü Tadelle, Marketing Türkiye ve Boomsonar iş birliğiyle gerçekleştirilen Brandverse Awards'tan ödülle döndü. Markaların sosyal medya hesapları üzerinden 1 yıl boyunca elde ettikleri etkileşim üzerinden değerlendirildiği programda ürün, Gıda Şirketleri kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Uluslararası danışmanlık şirketlerinden Deloitte Türkiye'nin katıldığı değerlendirme sürecinde aday markalar, sosyal medyadaki takipçi sayıları, takipçi artışları, paylaştıkları ileti sayıları, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri üzerinden değerlendirildi. Ürün, yapılan değerlendirme sürecinin ardından kendi kategorisinde ödüle layık görüldü. Programın ödülleri, İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Son yıllarda tüketicilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda dijital iletişime ağırlık veren Tadelle, bu kapsamda ilgi çeken sosyal medya kampanyaları yürütüyor. Son dönemde ‘çikolataya doymak istediğimde' sloganıyla dikkati çeken ürün, sosyal medyada farklı yarışma ve projeleri aktif şekilde kullanıyor.