Breakdans dünyasını fetheden The Flying Steps'in dans serüveni

1970'li yılların başında ABD'de başlayan ve bir fırtına gibi bütün dünya gençliğini etkisi altına alan breakdans (breaking), son yıllarda hem bir dans hem de bir spor dalı olarak öne çıkıyor. O kadar ki çok yakında breakdansçıları Olimpiyatlar'da birer atlet olarak yarışırken görmek mümkün. Breakdans (breaking) dünyasının en başarılı isimlerinden birisi olan The Flying Steps'in dans macerasını anlatan ‘Follow The Steps' isimli belgesel yayınlandı.

Bugün gençler arasında oldukça popüler hale gelen Hip-Hop kültürünün kökeni 1970'li yıllara dayanıyor. Bu yıllarda Hip-Hop kültürünün en önemli ögelerinden breakdans (breaking) ortaya çıktı, kültürler arası etkileşimin yoğun olduğu bölgelerde daha etkili oldu. Başta kozmopolit şehirler olmak üzere; Hip-Hop kültürü evinden çok uzaklara taşındı belki ama herkes tarafından kabul gördü. Yalnızca müzikle sınırlı kalmayan Hip-Hop kültürü kendine has dansı breakdans (breaking) ile de anılmaya başladı. İki ya da daha fazla dansçının karşılıklı yeteneklerini sergilediği bu dansı yapanlara B-Boy ya da B-Girl adı veriliyor.

Berlin'de Kadir Memiş isimli Türkiye kökenli breakdansçı tarafından kurulan The Flying Steps isimli grup, Almanya başta olmak üzere kendi alanında kazandığı başarıları ile adını dünyaya duyurdu. Red Bull Beat Battle isimli breakdans (breaking) yarışması ile şampiyonluğu kucaklayan grup, dünya çapında diğer dansların da bir arada sentezlendiği gösteriler sergiledi. Breakdans (breaking) dünyasının en başarılı gruplarından birisi olan The Flying Steps'in dans serüvenini anlatan tek sezonluk ‘Follow The Steps' isimli belgesel Türkçe altyazılı olarak redbull.com/followthesteps adresinde yayınlandı.