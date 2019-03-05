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Breakdansçıların nefes kesen kapışması bu yıl Ankara'da gerçekleşiyor

Dünyanın en prestijli breakdans yarışmalarından Red Bull BC One’ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara’da düzenlenecek.

Dünyanın en prestijli breakdans yarışmalarından Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara'da düzenlenecek. 15 Mart Cuma günü Divan Çukurhan'da ön elemeler ve atölyeler ile başlayacak olan yarışma; 16 Mart Cumartesi günü Milyon Performance Hall'da yapılacak final karşılaşmaları ile devam edecek.



Her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını belirlemek için düzenlenen ve global arenada da en prestijli breakdans yarışmalarından Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara'da gerçekleşecek. Bu yıl itibariyle b-boyların yanı sıra kadın break dansçıların yani b-girllerin de dahil olduğu yarışma 15-16 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek.



Red Bull BC One Cypher'ın ön eleme turları ve breakdans atölyeleri 15 Mart Cuma gününden itibaren Divan Çukurhan'da gerçekleşecek. 16 Mart Cumartesi günü ise finale kalan adayların final yarışı Milyon Performance Hall'da düzenlenecek. Yarışmada dansçılar, DJ Markone'ın müzikleriyle kozlarını paylaşacak. Yarışmanın bitiminin ardından kapılarını açacak Red Bull BC One Afterparty'de yer alacak sürpriz isimler çok yakında açıklanacak.


Türkiye'deki en iyi b-boy ve b-girl'ü ise, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan b-boylar Hong-10, Wing ve Tuff Kid belirleyecek.


15 Mart Cuma günkü ön eleme ve atölyelere katılım ücretsiz gerçekleşirken 16 Mart Cumartesi finalleri izlemek isteyen seyirciler Biletix üzerinden bilet alması gerekiyor.

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