Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor

Brent petrolün varil fiyatı 2 Ağustos tarihinden beri 100 doların altında seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda brent petrol varil fiyatı 100 doların altında tutunmaya devam ediyor. En son 2 Ağustos tarihinde 100 dolardan işlem gören brent petrol, 95,97 dolar seviyesinden işlem görüyor. Batı Teksas petrolünün (WTI) varil fiyatı ise 90,04 dolar seviyesinde seyrediyor.

Piyasalarda bu hafta Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC'in açıklayacağı aylık petrol piyasası verileri bekleniyor.