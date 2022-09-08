İhlas Haber Ajansı

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Brent petrol fiyatları 9 ayın en düşük seviyesinde

Brent petrol 90 doların altına geriledi.

87 doları gören brent petrol, son 9 ayın en düşük seviyesine indi.



Enerjiye olan talebin düşecek olması nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatlarında düşüşler sürüyor. Brent petrol 87 dolara düşerek 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Böylece petrol 19 Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. AB ve ABD'de talebin azalacağı beklentisi, yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artması petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.



Avrupa'da enerji kıtlığı


Avrupa'da da doğalgaz fiyatları bir önceki güne göre düşüş yaşadı. Avrupa'da enerji kıtlığı nedeniyle klimalar belirli derecelere ayarlanırken konutlarda da kaloriferlerin dereceleri düşürülecek. Böylece AB ülkeleri yüksek fiyattan enerji alımını minimum seviyeye çekmeyi hedefliyor.

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