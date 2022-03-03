Rusya-Ukrayna Savaşı'nın eskisiyle uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 118 dolara çıktı. Dün günü 112 seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,50'yi aşan artışla 118 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

OPEC+'ten petrol artışı kararı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına nisan ayında da devam etme kararı aldı. OPEC'ten yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası temellerinin ve görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, fiyat oynaklığının piyasa temellerindeki değişikliklerden değil, jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığı kaydedildi.