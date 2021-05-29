Brentford, 74 yıl sonra Premier Lig'de

Milli futbolcu Halil Dervişoğlu’nun takımı Brentford, İngiltere Championship play-off finalinde Swansea’yi 2-0 yendi ve 74 sonra Premier Lig’e yükseldi.
Milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford, İngiltere Championship play-off finalinde Swansea'yi 2-0 yendi ve 74 sonra Premier Lig'e yükseldi.
İngiltere Championship play-off finalinde Brentford ile Swansea City, Wembley Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Brentford, Premier Lig'e yükseldi. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Ivan Toney ve 20. dakikada Emiliano Marcondes kaydetti.
Brentford, Championship lideri Norwich City ve ikinci Watford'ın ardından Premier Lig'e çıkan üçüncü oldu. Kırmızı-beyazlı takım, 1946-1947 sezonunun ardından Premier Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.
Milli futbolcu Halil Dervişoğlu devre arasında Brentford'dan Galatasaray'a kiralık olarak gitmişti.