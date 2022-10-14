Brezilya ve Arjantin ligleri 2024 sonuna kadar D-Smart ve D-Smart GO'da

Avrupa, Afrika ve Asya'nın en önemli futbol organizasyonları izleyicisiyle buluşturan D-Smart, artık Amerika'ya da açılıyor.

Güney Amerika'nın en iyileri Brezilya ve Arjantin Ligleri, bu sezonun kalanı dahil olmak üzere 2023 ve 2024 yıllarında sadece D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek.

Brezilya'da devam eden 2022 sezonunda 32. hafta heyecanı yaşanırken, 4 önemli maç hafta sonunda canlı yayınlanacak. Şampiyonluk için geri sayıma geçen Palmeiras, Sudamericana Kupası şansını devam ettiren Sao Paulo'yu ağırlarken, iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Pereira önderliğindeki Corinthians ise Goias'a konuk olacak.

Arjantin Premier Lig'de ise 26. haftada 4 canlı maç ekrana gelecek. Boca Juniors 4 puanlık avantajla son iki haftaya girerken, pazar akşamı Newell's Old Boys'a konuk olacak. River Plate ise evinde Rosairo Central karşısında 3 puan arayacak.