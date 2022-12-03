Brezilya ve İsviçre son 16 Turu'na yükseldi

FIFA 2022 Dünya Kupası G grubu son maçında Kamerun'a 1-0 mağlup olan Brezilya, mağlubiyete rağmen gruptan lider olarak çıktı. Son 16 turuna yükselen bir diğer takım ise Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden İsviçre oldu.

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamaları oynanan son müsabakalarla tamamlanırken, G grubunda da son 16 takım arasına ismini yazdıran takımlar belirlendi. Grubun favorisi Brezilya, karşılaştığı Kamerun'a 1-0 mağlup olmasına rağmen lider olarak son 16'ya çıktı. Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Sambacılar, ikinci maçta ise İsviçre'yi 1-0 ile geçmişti. Kamerun maçına 6 puan ile çıkan Brezilya, söz konusu müsabakayı puansız tamamlayarak lider tamamladı.

İsviçre 3 golle turladı

Grubun bir diğer iddialı ekibi İsviçre de Brezilya'nın ardından turlayan takım oldu. İlk maçında Kamerun'u 1-0 yenen İsviçre, ikinci mücadelede de Brezilya'ya 1-0 mağlup olmuştu. Son karşılaşmada da Sırbistan'ı 3-2 yenerek puanını 6'ya çıkaran İsviçre, Kamerun'a mağlup olan Brezilya ile puanını eşitledi. İsviçre averaj ile gruptan ikinci olarak çıktı.