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Brezilya'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Brezilya’nın, 2022 Dünya Kupası’nda mücadele edeceği 26 kişilik kadro açıklandı.

Brezilya'nın, 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği 26 kişilik kadro açıklandı.


Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkeler turnuvaya katılacağı kadroları açıklamaya başladı. 5 kez Dünya Kupası'nı kazanarak bu alanda zirvede olan Güney Amerika ülkesinin yıldızlarla dolu kadrosu dikkat çekiyor.


Teknik Direktör Tite, 26 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:



Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton


Defens: Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao, Bremer


Kanatlar: Danilo, Dani Alves, Alex Sandro, Alex Telles


Orta sahalar: Casemiro, Fabinho, B.Guimaraes, Fred, Lucas Paqueta, Everton Ribeiro


Forvetler: Neymar, Vinicius Jr., Gabriel Jesus, Antony, Raphinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, Rodrygo, Pedro.

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