Brüksel EXPO 2020 Fuarı'nda Türkiye standına yoğun ilgi

Brüksel Expo'da 6-9 Şubatta düzenlenen uluslararası ‘Holiday Fair' turizm fuarında Türkiye standı büyük ilgi gördü. Bu yıl 56'ncısı yapılan Uluslararası Brüksel Turizm Fuarı 105 binin üzerinde ziyaretçi akınına uğradı. THTC Türkiye Sağlık Turizm Konseyi de Kurucu Başkan Emin Çakmak, Estetik Klinikleri Başkan Yardımcısı Dr. Aslı Berker ve Dental Group Başkanı Dr. Yalçın Genç tarafından temsil edildi.

4 Gün süren fuar boyunca Türkiye de tedavi olanaklarını araştıran ziyaretçilerin soruları ve randevu talepleri ağırlıklı olarak diş ve estetik tedavileri üzerine yoğunlaştı. Fuar dönüşü ayağının tozuyla sorularımızı yanıtlayan Entamed Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yalçın Genç, yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını taleplere cevap vermek için hem grup bünyesindeki dentapol ve dentaGROSS klinikleri, travelmed Sağlık Turizmi Acentasi hem de ülkemizin dört yanındaki THTC üyesi yüzlerce klinik, hastane ve acente ile hazır olduklarını ifade etti.