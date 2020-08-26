Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı

Adolf Hitler faşizminden kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un İstanbul Kuruçeşme'de yaptırdığı Japon esintili villa, 20 yıl sonra satışa çıktı. 95 milyon TL değer biçilen villa havadan görüntülendi.

İstanbul'un simge evlerinden Bruno Taut'un evi 20 yıl sonra satışa çıktı. Adolf Hitler faşizminden kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimarın kendisi için İstanbul Kuruçeşme'de yaptırdığı Japon esintili villa 95 milyon TL'ye alıcısını bekliyor. Rengi ve şekli ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçişte dikkat çeken villa havadan görüntülendi. Havadan görüntülerde boğazın ve köprünün eşsiz manzarasını karşılayan villa, 2 dönüm arazinin içerisindeki 600 metrekarelik bir alana sahip. Villanın şu anki sahibinin kim olduğu ise bilinmiyor. Sahibinin yaşlandığı için villayı satılığa çıkardığı iddia edildi.

Bruno Taut kimdir?

Almanya'dan Adolf Hitler faşizminden kaçan Alman mimar Bruno Taut, önce İsviçre'ye, sonra Japonya'ya, oradan da 1936 yılında Türkiye'ye sığındı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde yöneticilik ve Milli Eğitim Bakanlığında mimarlık bölümü başkanlığı görevlerini üstlenen Bruno Taut, Japon ve Türk mimarisini harmanladığı villada kısa bir süre yaşadı. Taut, ağır bir grip sonucunda 1938 yılında hayatını kaybederek Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.