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Bryant Dunston'ın sağlık durumu ile kulüpten açıklama

Anadolu Efes’te forma giyen Bryant Dunston’ın bugün Bakırköy’de getirdiği kaza sonrası kulüpten sağlık durumunun iyi olduğuna dair bir açıklama yapıldı.

Anadolu Efes'te forma giyen Bryant Dunston'ın bugün Bakırköy'de getirdiği kaza sonrası kulüpten sağlık durumunun iyi olduğuna dair bir açıklama yapıldı.


Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine Tır'ın dorsesi düştü. Kazada yaralanan Bryant Dunston, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası A.Efes, ABD'li basketbolcunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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