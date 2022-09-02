BSH, sürdürülebilir ve akıllı ürünlerini İFA'da sergiliyor

Tüketici deneyimi yolculuğu, yapay zekâ, dijital olgunluk ve nesnelerin interneti gibi fonksiyonların desteğini alan BSH, Berlin'de düzenlenen IFA'da sürdürülebilir ve akıllı ürünlerini sergiliyor.

BSH Ev Aletleri Grubu'nun her kategoriden inovatif ev aletleri ve akıllı teknolojilerini sergileyeceği Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen IFA'da; Bosch, Siemens, Home Connect ve yeni BSH markası Solitaire'in ürünleri fuarın 1.1 nolu sergi alanında yer alıyor. Yemek pişirmek kolay, pratik ve sürdürülebilir hale geliyor. Bunun yanı sıra tüketicinin bireysel ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde, yeni bir deneyim olarak ortaya çıkıyor. Yapay zekâ sayesinde, fırında doğru sıcaklık ayarı ve uzaktan kumandadan, tercih edilen kızartma derecesine kadar kullanıcının isteklerini yansıtan yenilikler öne çıkıyor.

"Tüketici bireysel tercihleriyle teknolojiyi ve trendleri kendisi belirliyor"

Ürünleriyle IFA'da dikkat çeken inovasyonlara imza atan BSH Ev Aletleri Grubu'nun Türkiye CEO'su Gökhan Sığın, bu seneki sergi alanına ilişkin olarak, “Beyaz eşya ve elektrikli ev eşyaları üreten ve satan bir şirket olmanın yanı sıra kişiselleştirilmiş dijital işlev, hizmet ve içerikler sunan bir kurum olmayı da hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ürünlerimizin yüzde 90'dan fazlasının IP bağlantılı olmasını hedefliyoruz. Bu dönüşümü, en gelişmiş büyük veri ve makine öğrenimi teknolojilerinin uzmanlığıyla birleştirerek sağlıyoruz. Bir diğer önemli trendi ‘Hiper-kişiselleştirme' olarak belirledik ve bu doğrultuda yapay zekâ daha fazla güç ve önem kazandı. Geleceğin dijital müşterilerinin beklediği akıllı ürünler ve hizmet modellerini tüketiciyle buluşturmak için başarılı adımlar atıyoruz” dedi.

Fuarda sergilenen ürünler ve özellikleri hakkında şirket tarafından şu açıklama yapıldı:

Home Connect ile ürünler uzaktan kontrol edilebiliyor

"Kişiselleştirilmiş dijital işlev, hizmet ve içerikler sunan Home Connect ile bulaşık makinesinden çamaşır makinesine, fırından kahve makinesine kadar hem küçük hem de büyük pek çok ev aleti uzaktan kontrol edilebiliyor ve bu aletler birbirleriyle de iletişime geçebiliyor. Kullanıcılar ev aletlerini dokunmatik olarak ekranda kullanabildikleri gibi, Home Connect uygulaması sayesinde bu aletler sesli asistanlar ve akıllı saatlerle destekleniyor, ev aletlerini sadece açıp kapatmakla kalmıyor, program seçimini, zamanlayıcıyı ayarlamayı, ev aletini Eco moduna almayı ve çok daha fazlasını sağlıyor.

Sensörlü akıllı ekranla mutfak deneyimi

Ev eşyalarını internete bağlayabilmeyi mümkün kılan teknolojik ilerlemeler ve Home Connect ürünleri de bugünden gelişmenin zeminini hazırlıyor. Yeni Smart Kitchen Dock da mutfakta pişirme, fırınlama ve kızartma işlemlerini ses öncelikli akıllı ekran aracılığıyla destekliyor. Bosch'un pişirme fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Cookit kullanıcıları, favori yemek tariflerini Home Connect uygulamasındaki yeni bir özellik sayesinde e-posta veya mesajlaşma uygulamaları yoluyla paylaşabiliyor.

Gıda israfını önleyen teknoloji

Kullanıcının fırını kullanma geçmişi ve kişisel tercihlerine göre hafıza geliştiren ve bu yönde tavsiyeler veren fırın gelecek tercihler için de kullanıcısını yönlendiriyor. Smart Kitchen Dock aynı zamanda hem pişirme hem fırınlama hem de kızartma süreçlerinde ses odaklı akıllı ekranlarla destekleniyor. Öte yandan foodfittery uygulaması gibi; evdeki mevcut yiyeceklerden uyarlanan üretici yemek tarifi fikirleri öneren yeni dijital servisler, gıda israfını azaltmaya yardımcı oluyor. Bosch'un yeni pişirici entegrasyonu Cookit kullanıcıları ise favori yemek tariflerini Home Connect aracılığıyla hem e-mail hem de mesajlaşma üzerinden paylaşabiliyor. Yani sadece bireysel değil çevreyle sosyalleşmede de etkili bir tüketici deneyimi yolculuğu vaat ediliyor.

Düşük enerji kullanımı ve daha uzun ömürlü ürünler

2021 yılında BSH'nin gerçekleştirdiği küresel araştırmalara göre; tüketiciler, rahatlıktan ödün vermeksizin sürdürülebilir bir yaşam tarzı yürütmeye her geçen gün daha fazla önem veriyor. Ev aleti seçiminde ise uzun ömürlü kullanım, düşük enerji/su tüketimi ve sürdürülebilir malzeme kullanımı ön plana çıkıyor. Hijyen ve yiyecek tazeliğinin yanı sıra gıda israfının azaltılması da önem kazanan diğer bir başlık.

Yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan ürünler

Yeni ve akıllı çamaşır makineleri, etkin enerji tasarruflu yıkama programları öneriyor, su, deterjan ve enerji tüketimi hakkında bilgi veriyor. Bosch'un son teknolojisi i-DOS otomatik akıllı dozajlama sistemi ise deterjan tüketimi hakkında farkındalık oluşturuyor. Bu sayede yüzde 20'lere varan enerji tüketimi tasarrufu sağlanabiliyor. Home Connect uygulaması sayesinde ne kadar enerji ve su tükettiğini öğrenen kullanıcı, hem tüketimini kontrol altına alıyor hem de kendi Karbondioksit (CO2) ayak izlerini azaltıyor.

Yeni Premium fırın serisi: hem duyuyor hem anlıyor hem de uyguluyor

Tamamı tüketici geri bildirimleriyle geliştirilen yeni fırın serisi tam otomatik fonksiyonlarıyla hem pişirmeyi hem de fırınlamayı kolaylaştırıyor, mutfakta akıllı çözümler sunuyor.

Kişinin tercihine göre özel yemek pişirme özelliği

Akıllı teknolojiyle pişirme özelliğine sahip Siemens iQ700 fırının sensör teknolojisi, kullanıcı geri bildirimi ve akıllı algoritmaların kombinasyonu, pişirme ve kızartma sonuçlarının bireysel tercihlere en iyi şekilde uyarlanmasını sağlıyor. Kızartma sensörü sayesinde pizza, lazanya, kruvasan gibi birçok yemek veya tarif için tam da istenen şekilde kızarma derecesi verebilmek mümkün. Pişirme işlemi fırın içindeki bir kamera aracılığıyla sürekli olarak takip ediliyor ve istenen kızarma seviyesine ulaştığında fırın otomatik olarak kapanıyor. Fırın, Home Connect uygulaması aracılığıyla kamera üzerinden gerçek zamanlı olarak da görüntülenebiliyor.

Yeni Bosch Series 8 premium fırın serisine eklenen AirFry modu ve AirFry tepsisi ile daha önce hazırlamak için çok fazla yağ gerektiren yemeklerin artık geçmişe göre çok daha sağlıklı bir şekilde kızartılmasını sağlıyor. Yeni buharlı pişirme fonksiyonu sayesinde gıdalar 120 dereceye kadar narince ısıtılıyor, böylece yiyeceklerin besin değeri de korunuyor.

Mutfaktaki eksikleri belirleyen buzdolabı

Daha birçok inovatif ürün ve hizmeti de sunmaya hazırlanan BSH'nin yeni alt donduruculu No Frost buzdolabı, içinde bulunan malzemelere göre yeni tarifler öneren fonksiyonu ile gereksiz alıverişin ve gıda israfının da önüne geçmeye hazırlanıyor. Home Connect bağlantısı sayesinde hem eldeki malzemelerle ne gibi tarifler hazırlanabileceği yönünde alternatifler sunan akıllı buzdolabı aynı zamanda alışveriş listesi planlaması da yapıyor.

Yine Home Connect uygulaması; Siemens'in yeni akıllı EQ900 tam otomatik kahve makinesinin barista Mode'u ile kahve severlere su ve kahve miktarı, öğütme derecesi, demleme sıcaklığı ve süt sıcaklığı/miktarı gibi tüm parametreleri ayrı ayrı ve hassas bir şekilde ayarlamasına olanak tanıyor.

Waterbase teknolojisiyle tek kaynak 8 çeşit su alternatifi aynı anda

Pandeminin ardından evde hala daha çok zaman geçiriliyor ve bu sebeple neredeyse tüm ev aletleri bir dönüşümün parçası oldu. Değişmeyen tek şey ise lavabolar. Ancak özellikle mutfakta oldukça sık kullanılan bu alanı yaşam alanına daha entegre hale getirebilmek için Waterbase teknolojisi geliştirildi. Akıllı seçim (Hydronic Select) ile donatılan Waterbase armatürü, ihtiyaca göre suyu 6 farklı seçenekte kullanıma hazırlıyor. Musluk suyunu soğuktan oda sıcaklığına, buza, maden suyuna (klasik ve yüksek düzeyde) 80 derece ve 100 derece kaynar suya kadar kullanıma hazırlıyor. Waterbase de Home Connect uygulaması aracılığıyla destekleniyor."