BSH Türkiye, son 5 yılda 162 olimpik havuz dolusu su tasarrufu sağladı

Hem ürünleriyle hem üretim süreçleriyle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak için çalışan BSH Türkiye, Çerkezköy'de bulunan üretim tesislerinde hayata geçirdiği projelerle 5 sene içinde 404 bin metreküpü aşkın su tasarrufu yaptı.

Tüm tesislerinde 2020 yılından bu yana karbon nötr olarak faaliyet gösteren BSH Türkiye, gezegenin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak gelecek nesiller için sürdürülebilir bir yaşam inşa edilmesine katkıda bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, üretim teknolojilerinde ve süreçlerinde hayata geçirilen inovatif çalışmalar ile son beş yılda 162 olimpik yüzme havuzu hacmine denk gelen 404 bin metreküp su tasarrufu sağlandı. Enerji tarafında ise sadece 2022 yılında elde edilen yaklaşık 5,7 milyon kWh enerji tasarrufuyla birlikte 2 bin 482 ton karbon salımının önüne geçildi. Su tasarrufunu sağlayan en önemli projelerden biri, Almanya'dan özel sürdürülebilirlik ödülü alan Soğutucu Fabrikası Boyahane Projesi oldu. Buzdolabı üretiminde en önemli su tüketim kalemlerinden biri olan boyahanede yapılan iyileştirmelerle birlikte yüzde 40'a varan su tasarrufu elde edildi.

22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle konuya ilişkin bir açıklama yapan BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçin Girit, “Dünyamızın kaynaklarının sınırlarına yaklaştığımızı her geçen gün daha net olarak hissettiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. 22 Mart Dünya Su Günü, yaşamın en temel unsurlarından biri olan temiz suya erişim konusunda halihazırda sıkıntı yaşayan insanları ve gelecekte bu sorunun çok daha geniş kesimleri etkileyeceğini hatırlamak açısından önemli. BSH Türkiye üretim tesislerinin bulunduğu Trakya bölgesi, yer altı su kaynakları açısından alarm veren bölgelerden biri. Biz de üretim süreçlerimizde başta su olmak üzere tüm enerji kaynaklarında maksimum tasarrufu sağlayacak adımlar atarak bulunduğumuz bölgenin ve parçası olduğumuz topluluğun sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.