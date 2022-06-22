BSH Türkiye, Weflex uygulamasıyla yeni nesil iş modelini başlatıyor

BSH Türkiye, değişen iş dünyasına uygun yeni nesil iş modeli Weflex'i duyurdu. Uzun yıllardır dijital uygulamalara ve yeni nesil yetkinliklere yatırım yapan şirket, pandemi ve dijitalleşmenin etkileriyle yeni bir iş modeli geliştirdi.

Türkiye'de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla üretim yapan ve geleceği şekillendiren teknolojileri hayata geçiren BSH Türkiye, İnsan Kaynakları alanında yenilikler sunmaya devam ediyor. Şirketin Weflex vizyonu çerçevesinde çalışanlar hem dijital altyapılarla güçlendirilmiş iş süreçleri ile ofise dönüşe hazırlanırken hem de, yeni dönemde rolü uzaktan çalışmaya uygun çalışanlar, yıllık çalışma saatlerinin yüzde 50'sinde uzaktan çalışma esnekliğine sahip olacak.

Yapılan açıklamaya göre, pandeminin ardından yeni normale dönüşte hibrit çalışma modellerinin öncüleri arasında yer alan uygulama, çalışanlara otonom, esnek, üretici, keyifli ve yüksek performanslı bir çalışma ortamı sağlamak üzere tasarlandı. Mayıs 2022 itibarıyla başlatılan uygulamayla BSH çalışanları esnek çalışma modelleri ile desteklenecek. Eşzamanlı olarak dijital uygulamalardan, güçlü yan haklardan ve yeni nesil İK uygulamalarından yararlanmayı sürdürecek.

Çalışanların yüzde 89'u BSH'de çalışmaktan gurur duyuyor

Şirket, mesleki ve kişisel gelişim programları, koçluk - mentorlük fırsatları, sağlık ve iş-yaşam dengesi çalışmaları ve özenle tasarlanmış iletişim aktiviteleri ile çalışanlarını destekliyor. Çalışanlarının yeni nesil dijital yetkinlikler kazanarak dünyanın en yenilikçi ve çevreci ev aletlerini geliştirme yolculuklarında her zaman yanlarında yer alıyor. Bu kapsamda 50 ülkede global sorumluluk alma ve farklı coğrafyalarda deneyim kazanma imkanı sunuyor. Yeni Weflex uygulamasıyla sunduğu katkıyı zenginleştiren şirket, çalışanlarından da tam not alıyor. Şirketin gerçekleştirdiği anketlerde, çalışanların yüzde 89'u BSH'de çalışmaktan gurur duyduğunu ifade ederken, yüzde 85'i de BSH'yi iyi bir işveren olarak çevresine tavsiye ediyor.

Şirketin, çalışanlarına sunduğu yeni nesil, hibrit çalışmayı destekleyen uygulamasıyla bu başarıyı sürdürülebilir kılmaya ve çalışanlarının ilk tercihi olmayı sürdürmeye odaklandığı belirtildi.