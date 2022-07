BSH Türkiye'de We Power ile istihdamda cinsiyet eşitliği

BSH Türkiye'nin kadın öğrencilere özel olarak cinsiyet eşitliğini desteklemek için tasarladığı kariyer programı ‘WE Power' Türkiye'nin dört bir yanından 6 bin başvuru aldı. Programa kabul edilen kadın öğrenciler, ağustos itibarıyla proje öğrenciliği pozisyonlarında çalışacak.

Avrupa'nın ve dünyanın sayılı beyaz eşya üreticilerinden biri olarak kurumsal temelinde sürdürülebilir yaşam vizyonuyla hareket eden BSH, geleceği ve toplumsal refahı güçlendirmek için gençlerin yaşamlarına değer katan projelere imza atıyor. İnovatif gücüyle sürdürülebilirliği farklı bir boyuttan ele alarak geleceğin insan kaynağına yatırım yapmak için 2021 yılında başlattığı WE Power kariyer programı ile genç kadın istihdamını destekliyor.

WE Power rekor seviyede başvuru aldı

Şirket, We Power mühendislik ve satış alanlarında kadın profesyonellerin temsilinin güçlenmesi için özel bir kariyer programı sunuyor. Her yıl WE Power programına katılan kadın öğrenciler, kariyerlerine güçlü bir başlangıç için ve sektördeki dönüşümün elçileri olmak üzere yoğun bir deneyim sürecine dâhil oluyor. Bu yıl ikincisi gerçekleşen program rekor seviyede başvuru aldı ve yaklaşık 6 bin kadın öğrenci tarafından tercih edildi. Adaylar arasından seçilen kadın öğrenciler, Ağustos 2022'de BSH Türkiye'deki kariyer imkânlarından yararlanacak.

WE Power kariyer programının Türkiye'de bir öncü olduğuna dikkat çeken BSH'nin, içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu Gelişmekte Olan Pazarlar Bölgesi İnsan Kaynakları Organizasyonuna liderlik eden Ayça Kaşıkcı, “Hayata geçirdiğimiz projelerde gençlere yeni fırsatlar ve öğrenme imkânları sunmayı önemsiyoruz. Sürdürülebilirlik ilkelerimiz kapsamındaki 'insan odaklı' yaklaşımımızı sadece kurum içerisinde değil, bulunduğumuz her alana yansıtıyoruz. Bizim gibi müşteriyi odağına alarak teknoloji ve inovasyonla buluşturan şirketlerde kadın çalışan oranının böyle öncü projelerle desteklenmesi sadece iş dünyası için değil, toplumumuz için de son derece kıymetli. Ne mutlu ki emeklerimiz de karşılık buluyor, binlerce genç kadın başvuru yaparak bu dönüşümde yer almayı tercih ediyor” şeklinde konuştu.

Şirket, düzenlediği rutin Çeşitlilik & Kapsayıcılık odaklı etkinliklerinin sonuncusunu 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü'nde 120 genç kadın üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirdi. Online olarak düzenlenen WE Power kariyer etkinliğinde, şirketin her kademesinden profesyoneller deneyimlerini paylaşırken, başarılı sporcu Şahika Ercümen de ilham veren bir konuşmayla katılımcılarımızın yanında oldu. Keyifli oyunlar ve deneyim paylaşım alanlarıyla tasarlanan etkinlikte WE Power katılımcıları, kariyer yolculuklarını tasarlamada güçlü ipuçları elde etti.