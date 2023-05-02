BTA CEO'su Baha Bülbül oldu

TAV Havalimanları iştiraki BTA'da üst düzey atama gerçekleşti. Baha Bülbül, BTA'nın yeni CEO'su olarak görevine başladı.

TAV Havalimanları'nın yiyecek-içecek iştiraki BTA, üst düzey görev değişikliğini duyurdu. 1999'dan bu yana BTA'da önemli pozisyonlarda rol alan Baha Bülbül, BTA CEO'luğuna atandı. Baha Bülbül, BTA'daki uzun yıllara dayanan birikim ve tecrübesiyle globalleşme, dijitalleşme, sürdürülebilirlik gibi kritik süreçlere odaklanarak şirketin büyümesini sürdürecek.

Baha Bülbül kimdir

Baha Bülbül, Bilkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi MBA yüksek lisans programını tamamladı. BTA'daki iş yaşantısı Maliyet Kontrol Müdürü olarak Ekim 1999'da başlayan Baha Bülbül, 2006-2011 yılları arasında BTA İş Geliştirme Direktörü olarak kariyerine devam etti. Aralık 2011 - Aralık 2020 arasında BTA Denizyolları operasyonunun Genel Müdürü olarak çalışan Bülbül, Aralık 2020'de BTA Havalimanları Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliğine (COO) atandı. Yaklaşık 2,5 yıldır bu görevi başarıyla yürüten Baha Bülbül 1 Mayıs 2023 itibariyle BTA CEO'su olarak yeni görevine başlayacak. Şirket tarafından BTA Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. Üretim ve Tedarik Zinciri'nden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Volkan Cılga'nın mevcut sorumluluklarına ek olarak bundan böyle BTA İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapacağı da bildirildi.