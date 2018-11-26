‘BTK Tırı'nın yeni istasyonu, Zonguldak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Diyarbakır Gençlik Festivali ile başlayan Türkiye Turu, Erzincan ve Tokat'ın ardından şimdi Zonguldak şehrinde hizmet veriyor.

Teknolojiye ulaşma fırsatı sınırlı olan çocuk ve gençlere teknoloji deneyimleri yaşatmayı hedefleyen ve internetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu projesi ‘BTK Tırı', Crytek İstanbul'un da katkıları ile Türkiye Turu'nu sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Diyarbakır Gençlik Festivali ile başlayan Türkiye Turu, Erzincan ve Tokat'ın ardından şimdi Zonguldak şehrinde hizmet veriyor. Crytek İstanbul'un kurduğu standa gelen katılımcılar, burada Crytek'in geliştirdiği Warface, The Climb ve Robinson: The Journey isimli oyunları oynadılar ve Sanal Gerçeklik teknolojisi ile tanıştılar. Etkinliğe katılanların sanal gerçeklik oyunlarını deneyip çok memnun kaldığı stant, Güvenli İnternet Günü Etkinliklerinin en renkli ve yeni nesil teknolojilerin en ön planda olduğu köşelerden biri oluyor.

İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu projesi BTK Tırı yolda olduğu müddetçe, onlarla birlikte seyahat etmeye devam edecek olan Crytek İstanbul ekibi, teknolojiye ulaşma fırsatı sınırlı olan çocuk ve gençlere teknoloji deneyimleri yaşatmaya sonuna kadar yardımcı olacağını belirtti.