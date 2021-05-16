BTM girişimleri 4 yılda 300 milyon lira değerleme ile yatırım aldı

Yeni nesil hibrit girişimcilik merkezleri arasında verdiği çok fonksiyonlu hizmetlerle girişimcilik ekosisteminde bir rol model görevi üstlenen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), kurulduğu günden bu yana geçen 4 yılda 10 binden fazla başvuru aldı. Verilen bilgiye göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM, bu süreçte bünyesinde faaliyet gösteren 30 girişimin yatırımcı ile buluşmasını da sağladı. Bazı yatırımlar birden fazla yatırım alırken söz konusu 4 yılda bu 30 girişim için 300 milyon liraya yakın değerleme yapıldı ve toplam yatırım tutarı 100 milyon liraya yaklaştı.

Bu süreçte 18 yaşından 78 yaşına kadar uzanan geniş bir yelpazede dört binden fazla girişimciye destek sağlayan BTM, kurulduğu günden bu yana sadece girişimcileri değil aynı zamanda yatırımcıları, sivil toplum kuruluşlarını, reel sektör temsilcilerini, fon kuruluşlarını ve daha nice ekosistem aktörünü bünyesinde destekledi.

Pandemi girişimcilere yaradı

Son olarak Doha'da düzenlenen World Incubation Summit'te, dünyanın en saygın 700 girişimcilik merkezi arasından ‘Dünyanın En Gelecek Vaad Eden Programı' olarak ödüllendirilen BTM'nin Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, geride kalan 4 yıllık süreci değerlendirdi. Elbaşı, pandeminin damgasını vurduğu 2020 yılının özellikle girişimcilik ekosistemi açısından önemli bir yıl olduğunun altını çizdi. Birçok sektörün darbe aldığı pandemi sürecinde girişimcilik ekosistemine yapılan yatırımların 2020 yılında zirveye ulaştığını belirten Elbaşı, “2020 yılı Türkiye girişimcilik ekosisteminde şimdiye kadar girişimlere en fazla yatırımın yapıldığı yıl olarak tarihe geçerken, 2021 yılının sadece ilk iki ayında yapılan yatırımlar, en çok yatırım yapılan yıl olan 2020 yılını bile geride bıraktı. Ve Türkiye, Peak Games ile başlayan Unicorn diğer adıyla Turcorn furyasına, 2021 yılında Getir ile daha da güçlü ve iddialı bir şekilde devam etti” dedi.

BTM girişimlerinin de ekosistemdeki gelişmelere ayak uydurmasıyla önemli anlaşmalara imza attıklarını belirten Elbaşı, “Bu yılın ilk dört ayında da toplam 4 girişim 33 milyon liradan fazla değerleme üzerinden yatırım aldı. Bu gelişme 2021 yılının BTM için de verimli bir yıl olacağını gösteriyor” dedi.

Girişimcilik ekosistemi rekabetin odak noktası olacak

Yakın dönemde ülkeler arasındaki rekabetin en belirleyici unsurunun, ülkelerin girişimcilik ekosistemleri arasındaki rekabet olacağını belirten Elbaşı, “Ülkemizin yatırım açısından önemli bir cazibe merkezi olması, ülkemizdeki startup'lara daha fazla yatırım yapılmasına teşvik edecektir. Stratejik hedefler doğrultusunda bu tür kurumlara yürütülecek çalışmalar, startup kültürünün ve yatırımcılığının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, Türkiye'nin küresel bir girişimcilik merkezi haline getirilmesini sağlayacaktır. Önemli bir görev üstlenen BTM, şüphesiz bu anlamda da tüm girişimcilik ekosistemini kapsayıcı nitelikteki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir” dedi.

Son 4 yılda yatırımcı ile buluşan BTM girişimleri şöyle açıklandı:

Temizlikdevi - Yatırımcı: Ahmet Babayiğit

Sadece temizlik dikeyinde hizmet odaklı, kurumlarla çalışan e-ticaret sitesi. 3 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Restroid - Yatırımcı: Erdem Dereli

Restoran ve kafelerde kullanılan sipariş ve otomasyon sistemlerini yenilikçi özelliklerle farklı bir çözüm sunan milli ve yerli yazılım. 2,3 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Yollando - Yatırımcı: Tarvenn Ventures

Yurtdışındaki kullanıcılarına Türkiye'de bir adres tanımlayarak tüm e-ticaret sitelerinden kolayca alışveriş yapmalarını sağlayan hizmet odaklı bir web sitesi. 2.5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Dellron (Isı Reaktörü) - (Patent Kiralama)

Su, yağ, tüm sıvı gıdalar, endüstriyel sıvılar, asitler, yanıcı parlayıcı petrol ürünleri gibi sıvı ve akışkan olan her şeyi daha küçük bir alan kaplayarak çok daha uygun bir maliyetle ısıtılan bir teknoloji. 5 milyon dolara 5 yıllığına patenti kiralandı.

Kahvegibikahve - Yatırımcı: Tarvenn Ventures

Taze çekilmiş filtre kahveyi, kahve çekirdeklerini tazeliğini kaybetmeden öğütüp pratik filtreler halinde hazırlık ve temizlik derdi olmadan pratik halde sunan ürün. 2 milyon lira değerleme ile yatırım aldı. Kahvegibikahve ikinci yatırım turunda 4,8 milyon lira değerleme ile Tarvenn Ventures, Figen Korun, Tolunay Yıldız ve Sinan Güler'den yatırım aldı. İkinci yatırımını 7,5 milyon lira değerleme ile aldı.

Mornero - Yatırımcı: Tarvenn Ventures

Seçilen serpme veya zengin kahvaltıyı istenilen saatte müşteriye ulaştıran kahvaltı aboneliği servisi. 1,1 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

MasterFi - Yatırımcı: Ayhan Alkan

Şirketlerin maliyetlerini azaltıp, karlılıklarını artırma üzerine yapay zeka teknolojisi geliştirerek Pazar araştırması yaparak saha satış süreçlerini yöneten bir yazılım. 3 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

StudioBillion - Yatırımcı: Tarvenn Ventures

Eğlendirici oyunlar ve hayatı kolaylaştıran uygulamalar yapan oyun firması 1, 4 milyon lira değerleme ile ilk yatırımını aldı. Studio Billion, değerlemesini 3 kat artırarak Tarvenn'den 4,2 milyon lira değerleme ile devam yatırımı aldı.

ForFarming - Yatırımcı: Tarvenn Ventures

Ev ve işyerleri gibi kapalı alanlarda çiçek, sebze ve meyve yetiştirebilmeyi sağlayan IoT tabanlı topraksız dikey tarım girişimidir. 1,4 milyon lira değerleme ile yatırım aldı. ForFarming ikinci yatırım turunda 12 milyon lira değerleme ile 2,4 milyon lira yatırım aldı.

Onlibüs

Onlibüs öğrencilerin, velilerin, okullların ve servis firmalarının içerisinde bulunduğu servis taşımacılığı hizmetlerindeki güvenlik açıklarını kapatan ve ihtiyaçlarını karşılayan bir uygulama. 1 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Otelika - Yatırımcı: SGN Yapı

Otellerin iş süreçlerini minimize eden Otelika projesi, SGN Yapı'dan 2,8 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Laska - Yatırımcı: TR Angels

Lastik atıklarından termo-kimyasal yöntemle, otomotiv ve kauçuk endüstrisi için karbon siyahı ve biyoyakıt gibi ekonomik değeri yüksek hammaddeler elde ediyor. 7,8 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Earnado

Kişilerin, öğrenip uygulama yaparak para kazanabilecekleri firmalara değer katacakları platform. 5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Digime3D - Yatırımcı: Tarvenn'in 1,6 milyon lira ile liderlik ettiği yatırım turuna; Milli basketbolcu Sinan Güler, değerli iş insanları İlter Terzioğlu, Yüksel Açık, Naser Alim, Tolunay Yıldız ve Belkıs Kuşçulu Özer, Keiretsu Forum melek yatırımcılarından Figen Korun, Davut Kohen ve Mustafa Bağcı, Türkiye'nin ilk ve tek spor odaklı girişim fonu olan two.zeroVentures ve TÜGİAD bünyesinde faaliyet gösteren GirişimTürk fonu katıldı.

Tüm vücudu saniyeler içinde üç boyutlu bir şekilde tarayarak vücut yağ oranı, günlük kalori ihtiyacı, bazal metabolizma hızı, ideal kilo, kas oranı, postür bozuklukları ve hareket analizi yapan girişim. İlk aşamada 2,2 milyon lira değerleme ile sonraki tur ise 15 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Cepte Tamir - Exit: Burak Menteşe

Telefonunuzda bir arıza veya herhangi bir sorun olduğunda iPhone, Samsung, LG gibi markalara yerinde tamir hizmeti sunarak, telefon servisinde zaman kaybetmenizin önüne geçen girişim. 2 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

BrandFace - Yatırımcı: Corteq

Özgün, markalı içeriklerin üretilmesinde, marka ve tüketicilerinin beraber hareket edebileceği bir video paylaşım platformu. Yüzde 50 hissesi karşılığında 500 bin dolar yatırım aldı. Değerlemesi o günün rakamlarına göre 7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Melonknows - Yatırımcı: Alesta Yatırım

Güzellik ve kişisel bakım hizmetlerini evlere getiren Meloknows 2 milyon 80 bin lira değerleme ile ilk yatırımını aldı.

Sertifier - Yatırımcı: Techone& Lima Ventures

Eğitim sonrası kuruluşların, entegre edilebilir web uygulaması aracılığıyla akıllı sertifika ve açık rozetlerini tasarlayıp alıcı gruplarına gönderebilmesini ve blockchain güvencesi ile depolanabilmesini sağlayan girişim. 6 milyon lira değerleme ile ikinci yatırım turunu tamamladı.

Wask - Yatırımcı: Techone

Akıllı dijital reklam platformu WaskTechone'dan 8 milyon lira değerleme ile 1,2 milyon lira yatırım aldı.

Wastespresso - Yatırımcı: Erciyas Holding

Her yıl oluşan tonlarca kahve atığını işleyerek sürdürebilir ve doğal pipetler üreten girişim. 12,5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Navlungo - Yatırımcı: Akiş GYO & Akkök Holding & Etki Yatırım Girişim ve diğer

Kullandığı algoritmalarla lojistik firmalarının dağınık teklif verme süreçlerini standart hale getirerek müşteriye saniyeler içinde fiyatlama yapabilen, aynı zamanda bu teklifleri uluslararası pazarlarda satabilen bir dijital platform. 250 bin dolar yatırım aldı.

Ahtapot - Yatırımcı: TRANGELS

Üyelerin birbirleriyle etkileşime girmesini sağlayarak toplulukların kendi markalarını oluşturmasını ve büyütmesini sağlayan kişiselleştirilebilir topluluk platformu. 12 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

İletmen- Yatırımcı: KT Portföy Teknogirişim GSYF ve Keiretsu Forum Türkiye

Paketlerinizi, ürünlerinizi veya siparişlerinizi işletmenizden alıp müşterilerinize teslim etmenizi sağlayan bir platform. 29 milyon lira değerleme ile 2,29 milyon lira yatırım aldı.

Akıllıfon - Yatırımcı: Lima Ventures

Yapay zeka tabanlı bir Robo danışmanlık ve portföy optimizasyon platformu. 600 bin lira ile ilk yatırımını aldı.

BukyTalk - Yatırımcı: Alesta Yatırım

Sosyal ortamda İngilizce konuşma pratiği sağlayan platform. 750 bin TL değerleme ile yatırım aldı.

ArtLabs - Yatırımcı: Kültepe Yatırım & EGİAD Melekler

E-ticaret sitelerinin eforsuz bir şekilde artırılmış gerçeklik deneyimi yaratmasına olanak veren derin teknoloji girişimi. 2 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı.

Gotocure - Yatırımcı: CESMAS Holding GmbH

Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren girişim. 5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Pacha - Yatırımcı: Galata Business Angels'dan Umur Özal, Arya Kadın Yatırım Platformu'ndan Işılay Ilgın Ceylanlı ve Rıza Kadılar ile bireysel melek yatırımcılar Bedia Erden, Mehmet Uslu, Murat Tortopoğlu ve Mustafa Ülker

Türkiye'nin ve dünyanın ilk ve tek doğal kolajen ve protein cipsini tüketicilere sunuyor. 2,5 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı.

Ulak - Yatırımcı: Erdem Yurdanur, Tarkan Onar, Bülent Bahadır, İbrahim Sakallıoğlu ve Kokteyl Bilgi Teknolojisi A.Ş.

Lojistik konusunda yazılım geliştiren ve yazılımını kullanan işletmelere kurye kaynağı sağlayan ULAK Yazılım Teknoloji A.Ş. 10 milyon lira değerleme ile ilk yatırımını aldı.

Diner - Yatırımcı: Kültepe Yatırım, EGİAD Melekleri

Diner, yüzlerce restoranın menüleri sunuyor. İstenilen yemek seçildikten sonra masanın üzerinde 3 boyutlu olarak görüntülenebiliyor. Hiç bilmediğiniz yemekleri ve restoranları evinizden çıkmadan keşfedebiliyorsunuz. 14,7 milyon lira değerleme ile tohum öncesi yatırım aldı.