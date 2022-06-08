BTM'den yatırımcı ve yenilikçi girişimciye çağrı

Her iki program da İSTKA tarafından destekleniyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yenilikçi iş fikirlerini desteklemek amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), hem yatırımcıları hem de yenilikçi girişimcileri bekliyor. BTM bu amaçla iki ayrı çağrıya çıktı. Çağrılardan ilki BTM'nin yatırımcılar için geliştirdiği Yatırımcı Hızlandırma Programı. Bu program için 24 Mayıs'ta başvuruları almaya başlayan BTM, 20 Haziran'da çağrıyı sonlandıracak. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekli bu projede başvurular detaylı bilgilerin de yer aldığı btm.istanbul/programlar/yatirimci adresinden yapılabilecek.

BTM'nin hali hazırda çıkmış olduğu ikinci çağrı da yine İstanbul Kalkınma Ajansı destekli bir program: Mucit Girişimci Programı. 7 Haziran bugün itibariyle başvuruların yapıldığı bu programa mucitgirisimci.com adresinden başvuru yapılabilecek. Başvurular 18 Temmuz'a kadar kabul edilecek.

10 Haziran'da yeni bir çağrıya çıkıyor

BTM Kamp, Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka için de 10 Haziran Cuma günü başvurular kabul edilmeye başlanacak. Bu başvuralar 25 Temmuz'a kadar sürecek. Yenilikçi bir iş fikrine sahip olan, girişimci olmak ve ekosistem içerisinde yer almak isteyen girişimci adayları BTM Kamp'ta, yenilikçi bir iş fikri olup, bununla ilgili ürün veya ürün çıktılarına (yazılım, web sitesi vb.) sahip olan girişimciler Ön Kuluçka programına katılıyor. Kuluçka programında ise şirketleşmiş ve satış yapmış girişimciler bulunuyor. Yatırım almış, ikinci veya üçüncü tur yatırım arayışında olan girişimciler de Post-Kuluçka programında yer alıyor.

Yeni çağrı dönemini değerlendiren BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, “Dünyanın en gelecek vaat eden merkezi seçilen BTM, Türkiye'nin yakın coğrafyasının en önemli startup merkezleri arasında yer alıyor. Biliyorsunuz BTM olarak sadece girişimciyi değil, yatırımcıları da desteklemeye başladık. Yatırımcı Hızlandırma Programı'mızdan mezun olan her yatırımcı tıpkı hedeflediğimiz gibi girişimcilere artık farklı bir gözle baktıklarını dile getiriyorlar. Aynı zamanda Mucit Girişimci Programı'mızla yaptıkları icatlar ile fark oluşturan girişimcilere destek oluyoruz. BTM Kamp ise her zaman yeni girişimcileri bekliyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve BTM Yönetim Kurulu Başkanımız Şekib Avdagiç'in ortaya koyduğu vizyon ile bu yıl bir Turcorn çıkarmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Umarız, hem yatırımcı hem de girişimci açısından çok verimli bir 2022 yılı geçireceğiz. Bugün attığımız bu adımların da yılın tamamı için bizlere güç verecek adımlar olmasını temenni ediyorum” dedi.

BTM'nin çıktığı çağrılar ve yaptığı tüm yenilikler sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.