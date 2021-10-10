"Yolculuk nereye hemşehrim" diyen herkese Kâğıthane Belediyesi'nin Uzay Evi'ni soruyor. Bu astronot NASA'yı değil, Kâğıthane'yi geziyor.

Kâğıthane Belediyesi; bünyesinde açılan El-Battani Uzay Evi projesi için oldukça dikkat çeken viral bir video hazırladı. Astronot kostümlü bir kişi, sokak sokak dolaştı, gelen geçen herkese adres sordu, esnafla çay içti, çocuklarla zıpladı, Kâğıthaneli bir teyze ile ip sarıp muhabbet etti. Dikkatli bakışlar eşliğinde hedefine doğru ilerleyen astronot, zaman zaman durdurularak Kâğıthaneliler tarafından fotoğrafları çekildi, halka birlikte eğlenceli pozlar verdi. Ayrıca özel olarak tasarlanan uzay ayakkabılarına dikkat eden astronot yolda mola vererek, bir ayakkabı boyacısına da ayakkabılarını temizletmekten geri kalmadı.

"Tıpkı bizim gibi"

Kâğıthane boyunca mahalle mahalle dolaşan astronot büyük ilgi görürken mahalleli tarafından da oldukça sevildi. Çocuklarla vakit geçirerek, futbol oynayan, tahterevalliye binen, güvercinleri besleyen astronot, sevimli halleriyle çocuklara ilham kaynağı oldu. “Aynı bizim gibi” sözleriyle halkın sevgilisi haline gelen astronota 7'den 70'e kadar herkes yardımcı olmaya çalıştı, halkla birlikte keyifli vakitler geçirdi. Gün boyunca Kâğıthane sokaklarında dolaşarak hedefine doğru ilerleyen astronot, sonunda El-Battani Uzay Evi'ne ulaşır. Modern çağın tüm teknolojik imkânlarından faydalanarak hayata geçirilen Uzay Evi'ne, trigonometrinin kaşifi olarak bilinen Arap Astronom El-Battani'nin ismi verildi.

“Aklı gökyüzünde olan çocuklarımıza ithafen”

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından hayata geçirilen El-Battani Uzay Evi projesi, günümüz uzay çağında aklı gökyüzünde olan tüm çocuklara armağan edilmiştir. Başkan Öztekin Uzay Evi için, “Çalışmalarımızı hayata geçirirken önceliğimiz her zaman biricik yavrularımızın eğitim ve gelişim süreci oldu. Teknolojik ve dijital çağı yakalayan tüm uygulamaları yakından takip ediyor, çocuklarımızın gelişimlerine uygun projeleri ilçemizin hizmetine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Öztekin, göreve geldiği günden bu yana kadar Kağıthane için 53 vizyon projeyi hayata geçirdiklerini, El-Battani Uzay Evi'nin de bunlardan bir tanesi olduğunu dile getirdi.