Bu burger beslenme çantasında mutlaka olmalı

Fevzi Özgönül, kerevizden yapılan burgerlerin çocuklar için çok sağlıklı olduğunu söyledi.

Fevzi Özgönül, "Çocuklarımızın beslenme çantalarına hamburger gibi köfte ekmek koyarak da onları bu kötü alışkanlıklarından kurtarabiliriz. Sadece ekmeğini ve köftesini değiştirerek sağlıklı bir öğün yapabiliriz. Mesela köftesini kerevizden yaparsanız çocuğunuza ve kendinize çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Böylelikle hamburger yerine kereviz burger yiyerek çok daha sağlıklı bir vücuda kavuşur" dedi.

Hamburgerin büyük küçük herkesin severek tükettiği hazır gıdalardan biri olduğunu ifade eden Özgönül, “Çok tüketilen bir besin olmasına rağmen hiç sağlıklı bir besin değildir. Hamburgerin aşırı tüketimi birçok sağlık sorununa yol açabilmektedir. Bu nedenle özellikle yetişkin kişiler çocuklarını bu tür gıdalardan uzak tutmalıdır" diye konuştu.

Aslında hamburgerin Türk usulü köfte ekmeğe benzediğini kaydeden Özgönül, "İçerisindeki salatası, marulu, turşusu, köftesi benzerdir. Farkı ekmeğindedir. Hamburgerin ekmeği o kadar yumuşaktır ki yediğimizde çok kolay sindirilip hemen kandaki şekerimizi yükseltir. Hele yanında bir de şekerli bir içecek içersek bu süreç çok daha hızlanır. Aslında hamburger başka bir bakış açısı ile baktığımızda çok da sağlıksız değildir. Eğer köftesi et köfte ise, içerisinde olan diğer malzemelere bakalım, bir marul yaprağı ve domates var. Bazen turşu ve soğan halkaları da bulunabilir. Biliyorsunuz ki okul döneminde olan çocuklarımız için okullarda ki kantinlerde obeziteye savaş açmak için devletimiz hamburger satışını yasakladı. Çok yerinde bir karardı. Çünkü hamburger ve benzeri ürünler fazlasıyla çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atmaktadır. Çocuklarımızın beslenme çantalarına hamburger gibi köfte ekmek koyarak da onları bu kötü alışkanlıklarından kurtarabiliriz. Sadece ekmeğini ve köftesini değiştirerek sağlıklı bir öğün yapabiliriz. Mesela köftesini kerevizden yaparsanız çocuğunuza ve kendinize çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz" ifadelerini kullandı.

Fevzi Özgönül, şişmanlatmayan Kereviz Burger için gerekli malzemeleri hazırlanışını şöyle aktardı:

“2 adet kereviz, 1 adet yumurta, 1 kahve fincanı un, 1 kahve fincanı galeta unu, 1 çay kaşığı tuz, limon, sıvı yağ, 1 LT su. Sosu için: 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı hardal, 1 çay fincanı süzme yoğurt, marul, dereotu. Hazırlanışı: Kerevizleri halka halka doğrayın. Kaynayan suyun içine biraz tuz ve birkaç damla limon sıkıp kerevizleri haşlayın. Haşlanan kerevizleri önce una, sonra yumurtaya daha sonrada galeta ununa bulayıp az yağda önlü arkalı kızartın. Bir kasede yoğurdu, sarımsağı ve hardalı karıştırın. Kızarttığınız kereviz burgerleri sos eşliğinde marul ve dereotu ile servis yapın."