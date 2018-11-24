"Bu filmin amacı kadınlara cesaret vermek"

'Yapabilirsin' belgeselinin ilk halk gösterimi, yüzlerce İstanbullunun katılımıyla gerçekleşti. Belgeselin yönetmeni, gazeteci yazar Tuluhan Tekelioğlu, “Bu belgeselde cesur kadınların hikayelerine odaklandık. Amacımız, aynı cesareti herkese bulaştırmak” dedi. Etkinlikte, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası'na dikkat çekildi.

Medicana Sağlık Grubu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası'nda anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gazeteci-Yazar Tuluhan Tekelioğlu'nun, Türkiye'nin dört bir yanından dokuz kadının ilham, umut ve cesaret dolu öykülerini anlatan 'Yapabilirsin' adlı belgeselini, Caddebostan Kültür Merkezi'nde İstanbullularla buluşturdu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğe, yüzlerce kişi katıldı.

Medicana Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Kurtuluş Okutan, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada: "Değerli gazeteci yazar Tuluhan Tekelioğlu'nun hazırladığı; kendi hayatının iplerini eline almış; cesur, güçlü ve üretken kadınların hikâyelerini konu alan 'Yapabilirsin' belgeselini Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası'nda sizlerle buluşturmak, bu gösterimi çok daha anlamlı kılıyor. Medicana Sağlık Grubu olarak, bu özel gösterime ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Medicana Kadıköy Hastanesi'nin ev sahibi olduğu belgesel gösteriminin ardından bir konuşma yapan Tuluhan Tekelioğlu "Bu belgeselde dokuz cesur kadının ilham veren öykülerini anlattık. Amacımız, aynı cesareti tüm kadınlara bulaştırmak. İçinizdeki cesarete sarıldığınızda neler yapabileceğinizi göstermek çok anlamlı. Kadınlar öncelikle kendi insani haklarının ve güçlerinin farkına varmalılar. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım bu filmi daha pek çok yerde ve pek çok insanla buluşturabiliriz" dedi.