Bu karavanlar güneş panelleriyle kendi enerjisini üretiyor

Arsa alım şart olmayan vergisiz mobil evler, fuarda ilgi gördü.

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen Birçok ziyaretçinin katıldığı fuar, 5 gün boyunca ziyarete açık olacak.

Tiny Home Show ve Karavan Show Eurasia fuarlarının yer aldığı fuara pandemiden sonra doğal yaşamı tercih eden insanlar büyük ilgi gösterdi. Her bütçeye uygun satılan mobil evler de hem depreme dayanıklı hem ekonomik olduğu için oldukça ilgi gördü. Çatı kısmına takılan güneş enerjisi panelleri ile elektrik, su, doğalgaz faturası ödemeden kullanılabilen mobil evler, karavana ait plaka ile rahatlıkla taşınıyor ve kurulduğu yer için de imar izni gerekmiyor.

Mobil evlerle ilgili bilgi veren Melek Ömür Kurteş, “Maliyetleri minimum 550 bin TL'den başlıyor. Fuara özel bazı ürünlerimizde biraz daha uyguna inmeye çalıştık. Birçok insanın hayali, bu tarz bir karavanla bağında bahçesinde yaşamak. İnsanların istekleri doğrultusunda hayalleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İçindeki yataklar, küçük ev eşyaları ile insanlara hayallerinin ötesinde bir alan sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Kurteş, mobil evlere istek doğrultusunda güneş panelleri de ekleyebildiklerini anlattı.