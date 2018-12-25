“Bu okuldan ustalar ve profesyoneller çıkacak”

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, çocuk ve gençlerin tiyatro alanında kendilerini geliştirmesi ve yetiştirmesi amacıyla hayata geçirilen 'Eyüpsultan Tiyatro Okulu'dördüncü yılında eğitimlerine devam ediyor.

Ön eleme ve mülakat ile seçilen öğrenciler Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde pazar, pazartesi ve salı günleri oyunculuk, doğaçlama ve drama eğitimi alıyor. Pazar günü 14:00 ile 17:00 saatleri arasında 7-9 yaş ve 9-12 yaş aralığındaki iki ayrı gruba drama eğitimi, pazartesi günü gençlerden ve yetişkinlerden oluşan iki ayrı gruba doğaçlama ve oyunculuk dersleri, salı günleri ise atölye sınıfına sahne dramaturjisi ve uygulamalı tiyatro eğitimi dersleri veriliyor.

MEB onaylı sertifika aldılar

Aldıkları eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara her eğitim dönemi sonrası Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen Tiyatro Okulundan mezun olanlara 'Katılım Belgesi' ve MEB onaylı 'Başarı Sertifikası'veriliyor.

Tiyatro okulunda 2 yılını başarı ile tamamlayan yetişkin ve genç gruplardan seçilen öğrenciler atölye sınıfına dahil edilip ve atölye sınıfında da eğitim almaya devam ediyorlar.

Öğrenciler aynı zamanda atölye sınıfında aldıkları eğitimin bir parçası olarak işlenen ders müfredatına uygun bir proje oyununa dahil edilip, seyirci karşısına çıkmaya hak kazanıyor.

Proje oyunu seçilirken, bu çalışmanın öğrencilerin aldıkları eğitimin bir parçası olduğu, proje sınıfındaki katılımcıların hepsinin aktif olarak sahne üstünde ve sahne arkasında görev alabileceği, işlenen müfredata uygun, karakter dramaturjisi yapılabilen, alt okumaları olan, üzerine kuramsal çalışmalar yapılmış, daha önce bir çok farklı bakış açısı ve sahne dramaturjisi ile sahnelenmiş, öğrencilerin oynayacakları karakteri araştırabilecekleri derinliğe sahip oyunlar seçilip ve güncel dramaturji ile seyirci ile buluşuyor.

Başkan Aydın: “Bu okullardan ustalar ve profesyoneller çıkacak”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

“Medeniyet mefkuremizin nesillerimize aktarılması gerektiği noktasında bir vizyonumuzun olduğunu düşünüyoruz. Bunun da Eyüpsultan Belediyesi olarak ayrı bir sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Hem medeniyetimizin gençlere, nesillere aktarılması konusundaki sorumluluğumuz hem de gençlerimizin sanatla meşgul olmaları noktasında faaliyetlerimiz devam ediyor.

Tiyatro okulumuz bunlardan bir tanesi ve önemli bir uğraşı. Bu çalışmalarla beraber hem gençlerimizin bireysel anlamda kişiliklerinin ve sosyal yönlerinin gelişmesi sağlanacak hem de belki aralarından ustalar, profesyoneller çıkacak.”