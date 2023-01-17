Bu parkın enerjisi güneşten geliyor

Türkiye'nin en fonksiyonel parklarından biri olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan güneş enerji sistemi, yılda 35 bin ağacın kesilmesini engelliyor. İçerisinde bowling, yüzme havuzları, buz pisti, bilim sanat merkezi, Teknoloji Merkezi, Bilim merkezi, kutup evi, karting gibi onlarca farklı fonksiyona ev sahipliği yapan Şelale Eğitim Parkı'nın tüm elektriğini de karşılayan park, yılda 390 ton karbondioksit emisyonu sağlıyor. Enerji panelleri önünde açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Güneş Enerji Sistemi aslında alternatif enerji kaynağıdır. Dünyamızdaki enerji ihtiyacını, medeniyet seviyemizi yükseltmek için mutlaka ihtiyaç duyuyoruz. Kendi enerjisini kullanan bir gezegen olmak, gezegenimizdeki küresel ısınmayı azaltacak şekilde alternatif enerji kaynaklarını kullanmak zorundayız” dedi

Türkiye'nin en fonksiyonel parklarından biri olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın vizyon projeleri çerçevesinde 2014 yılında kapılarını ziyaretçilere açtı. İçerisinde Teknoloji Merkezi, Bilim Sanat Merkezi, Uzay Gözlem Evi, bowling, yüzme havuzları, buz pisti, bilim merkezi, kutup evi, karting gibi onlarca farklı fonksiyona ev sahipliği yapan Şelale Eğitim Parkı, kendi elektriğini kendisi üretecek şekilde tasarlandı. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan İstanbul'un kamu alanındaki en büyük güneş enerji sistemi, yılda 35 bin ağacın kesilmesini engelliyor. 4 bin 250 metrekare alan üzerine kurulu panel, yılda 390 ton karbondioksit emisyonu sağlıyor.

“Kendi enerjisini kullanan bir gezegen olmak zorundayız”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Şelale Eğitim Parkı'nda Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nin en üst katında, 4 bin 250 metrekarelik bir güneş panelinin olduğu çatı katındayız. Buradaki panelleri görebiliyorsunuz. Güneş Enerji Sistemi aslında alternatif enerji kaynağıdır. Dünyamızdaki enerji ihtiyacını, medeniyet seviyemizi yükseltmek için mutlaka ihtiyaç duyuyoruz. Kendi enerjisini kullanan bir gezegen olmak zorundayız. Medeniyetimizi geliştirmek zorundayız. Enerjiye ihtiyacımız var. Ama fosil yakıtlara en az ihtiyaç duyarak, hatta fosil yakıtları kullanmayarak, gezegenimizdeki küresel ısınmayı azaltacak şekilde alternatif enerji kaynaklarını kullanmak zorundayız” dedi.

“Enerji kaynakları ile 35 bin 400'e yakın ağacı kurtarmış oluyoruz”

Başkan Yazıcı,” Burada yapmış olduğumuz parkın içerisinde bulunan güneş enerji panellerinin yanındayız. 360 kilowattlık bir elektrik enerjisi ihtiyacı duyan parkın, kendi enerjisini karşılayacak olan panelleri buraya kurarak aslında biz 390 ton karbondioksit emisyonuna destek sağladığımız gibi, buradaki enerji kaynakları ile 35 bin 400'e yakın ağacı kurtarmış oluyoruz. Fosil yakıtlara ihtiyacımız ne kadar azaltırsak, ekolojik dengeyi korumaya, dünyadaki küresel ısınmayı engellemeye o kadar katkıda bulunmuş oluruz. Eko-teknolojik park olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde, çok elektrik enerjisi kullanan ama çok ihtiyaç duyduğumuz güzel hizmetler var. Bunların içerisinde buz pateni, bowling, havuzlar, 35 metreden akan bir şelale, bilim sanat merkezi, bilim merkezi teknoloji merkez dahil olmak üzere buradaki enerji ihtiyaçlarını tamamen alternatif enerji kaynaklarından sağlayarak, dünya ekolojik dengesine, karbondioksit emisyonuna katkı sağlıyoruz. Bizim olan dünyamızı, geleceğimiz olan çocuklarımıza bırakacağımız dünyamıza şimdiden karbon ayak izimizi hesaplayarak, ayağımızı daha sağlam ve dikkatli olarak basıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin en fonksiyonel parkının da tüm enerjisini sağlıyor”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Buradaki enerji yatırımlarımızı geri dönüşüm fizibilitesi olarak hesaplıyoruz. Bu güneş panelleri, 5 yıllık bir sürede kendini tamamen amorti etmiş durumda. Dolayısıyla kendisini amorti eden bir sistem kar eden bir sistem, ekolojik dengeye destek veriyor, karbondioksit emisyonuna destek veriyor. Çevreye destek veriyor, aynı zamanda da müthiş bir hizmet olarak Türkiye'nin en fonksiyonel parkının da tüm enerjisini sağlıyor” dedi.