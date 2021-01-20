Bu serada üretilen sebzeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Eyüpsultan Belediyesi'nin seralarında üretilen sebzeler ihtiyaç sahipleriyle sosyal markette buluşturuluyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyet gösteren sosyal marketinin reyonlarında yaz kış sebze imkanı da sunuluyor. Sosyal markette vatandaşlarla buluşturulan sebzeler belediyenin seralarında özenle üretiliyor. Serada kışın kıvırcık, tere, roka, turp ve maydanoz; yazın ise domates, salatalık ve biber gibi farklı birçok ürün yetiştiriliyor. Belediyenin Odayeri'nde bulunan seralarında bugün, sosyal markette ihtiyaç sahiplerine sunulmak üzere yetiştirilen ürünlerin hasadı vardı. Eyüpsultan Belesiyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ali Kemal Güler, serada üretilen sebzeler ve üretim kapasiteleri hakkında bilgi verdi.

Bu serada yetişenler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Bu serada yetiştirilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ali Kemal Güler, “Belediye başkanımız Sayın Deniz Köken'in talimatlarıyla kurduğumuz iki adet serada ürün yetiştiriyoruz. Burada yetiştirdiğimiz ürünleri ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere yine belediyemizin kurduğu sosyal markete gönderiyoruz. Burada şu anda kışlık ürünler olan, kıvırcık, tere, roka, turp ve maydanoz gibi ürünleri yetiştirmekteyiz. Yazın da yazlık ürünlerden, domates, salatalık, biber gibi ürünler yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz yazlık ve kışlık ürünleri Belediye Başkanımız Sayın Deniz Köken'in talimatıyla ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere sosyal markete gönderiyoruz. Burada toplamda 700 metrekare olan iki seramızdan bin adet kıvırcık, biner adet de roka, tere, gibi ürünlerimiz çıkıyor” dedi.

Belediyenin seralarında hasadı yapılan sebzeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.