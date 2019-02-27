Bu serginin rengi “Kırmızı”

Yaşamına Maltepe'de öğretmen olarak devam eden Kadriyegül Sardoğan'ın “Kırmızı” isimli suluboya resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Maltepe Belediyesi'nin şubat ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında açılışı yapılan sergiye, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen Ramazan Esmen ile Sardoğan'ın öğrencilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatsever katıldı. Suluboyanın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Sardoğan, “Suluboya yaşamın provası gibidir, hatta kendisidir bile diyebiliriz. Hatayı affetmiyor, ilgisizliği sevmiyor, doğru ve yerinde kararlar almayı, pratik olmayı, bazen hızlı olmayı ve bazen de sabırla beklemeyi gerektiriyor. Tıpkı günlük yaşamımızda olduğu gibi. Suluboya yoğun bir çabanın sonunda sizi şiirsel, şeffaf ve naif bir dünyanın içine çekiyor. Sizi gerçek yaşamın kurallarından soyutlayıp son derece özgür olduğunuz bir dünyaya sürüklüyor. Bu sergiyle sizlere bu büyülü dünyamın kapılarını açtım” dedi.

Katıldığı uluslararası bir resim yarışmasının konusunun kırmızı olduğunu, yarışmayı kırmızı saçlarını konu edindiği eseriyle kazandığını ifade eden Sardoğan, “Sergime, bu süreçte zihnimin bütünü kırmızıyla dolu olduğu için bu ismi verdim” diye konuştu. Sardoğan'ın, İstanbul'un Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Üsküdar, Salacak, Büyükada semtlerini farklı desenlerle ve suluboya tekniğiyle hazırladığı eserleri, natürmort ve portre çalışmaları büyük beğeni topladı. Sergi, 4 Mart tarihine kadar Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.