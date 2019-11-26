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Bu sezon Avrupa'daki ilk gol Adem'den

Galatasaray’da Adem Büyük, Club Brugge karşısında attığı gole sarı-kırmızılıların bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.

Galatasaray'da Adem Büyük, Club Brugge karşısında attığı gole sarı-kırmızılıların bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 32 takım içerisinde gol atamayan tek takım Galatasaray'idi. Sarı-kırmızılılar bu şanssızlığını da Club Brugge karşısında kırdı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 11. dakikasında sahneye çıkan Adem Büyük, Cimbom'un bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk gol sevincini yaşattı.

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