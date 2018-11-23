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Bu sezon Galatasaray rakipleri iki kez kendi kalesine attı

Konyaspor maçında Uğur Demirok’un kendi kalesine attığı golle Galatasaray’ın bu sezon ligde iki kez rakipleri kendi filelerini havalandırmış oldu.

Konyaspor maçında Uğur Demirok'un kendi kalesine attığı golle Galatasaray'ın bu sezon ligde iki kez rakipleri kendi filelerini havalandırmış oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, 1-1 berabere ayrıldı. Sarı-kırmızılıların golü rakibin hatasından dolayı geldi. 69. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Konyasporlu Uğur Demirok'un ters vuruşunda top kendi ağlarına gitti. Bu sezon ligde daha önce ilk haftasındaki Ankaragücü maçında da Bakary Kone kendi ağlarına gol atmıştı.

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