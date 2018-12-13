Bu sorun kadınlarda özgüveni zedeliyor

Dr. Ali Teoman Tellioğlu, pek çok kadının memelerinin büyüklüğünden ve biçiminden memnun olmadığını, bunun da özgüveni zedelediğini söyledi.

Prof. Dr. Ali Teoman Tellioğlu, “Doğal olarak küçük, içi boş göğüslerin giysileri doldurması güçtür ve benlik algısını bozabilir. Memeler yapısal olarak küçük olabilir ayrıca yaşam sitili, yaşlanma, memelerin hacim kaybetmesine yardım edebilir. Hamilelikler, süt verme, kilo kayıpları da memelerin içinin boşalmasına neden olur. Meme protezleri içi boşalmış ve küçük memeleri büyüterek meme ile vücudun kalanı arasındaki doğal dengeyi sağlar. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki estetik meme büyütme ameliyatlarından sonra kadınların kendine güveni artmaktadır, hayata daha pozitif bakıyorlar. Memeler giysileri daha iyi doldurduğu için daha da çekici görünüyorlar” diye konuştu.

Meme büyütme ameliyatlarında kullanılan protezlerin yapımında gelinen yüksek seviyenin potansiyel risklerin azaltılmasında büyük rol oynadığını da vurgulayan Tellioğlu, “Özellikle son on yıl içerisinde meme protezlerinin yapım standartları çok yükselmiştir. Protezin kendisine bağlı olumsuz özellikler en aza indirilmiştir. Memelerde daha doğal görünüm verecek protezler geliştirilmiştir. Protezlerde sağlanan olumlu özelliklerin yanı sıra bu protezlerin yerleştirilmesinde kullanılan tekniklerin geliştirilmesi potansiyel risklerin çok azaltılmasında önemli bir rol oynamıştır” ifadelerini kullandı.

Meme ameliyatlarından sonra dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili de bilgi veren Tellioğlu, “Ameliyat sonrası birkaç gün dinlenmek çok önemlidir. Şişmeyi ve morarmaları önlemek için özel bir sutyen kullanılır. İlk hafta estetik meme büyütme ameliyatı olan kadınlar genellikle 3-4 gün içinde normal yaşamlarına dönerler ancak ilk hafta aşırı yorgunluktan kaçınmak gerekir. Ameliyat sonrası 2-3 haftada hafif spora başlayabilir ama göğüs ve kolları içeren egzersizlerde dikkatli olunmalıdır. 4-6 hafta sonra tüm aktiviteler güvenle yapılabilir” dedi.