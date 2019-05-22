Bu yıl 900 bin öğrencinin mezun olması bekleniyor

Öğrenciler, lisans programlarından ortalama 25,3, yüksek lisanstan 30,7 ve doktora programlarında ise 34,9 yaşında mezun oluyor. Kadın akademisyen oranı ise artışta.

2018 ve 2019 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaştığımız bu günlerde Online PR Ajansı B2Press, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerini inceledi. Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarının öğrenci, mezun ve akademisyen sayılarını analiz eden ajans, 155'i devlet 91'i vakıf olmak üzere toplam 246 yükseköğretim kurumunda bu yıl yaklaşık 900 bin öğrencinin mezun olması beklendiğini açıkladı. Bir önceki senenin YÖK verileri ışığında ortaya çıkan rakamlara göre; yeni mezunların yüzde 54'ünün lisans, yüzde 37'sinin ön lisans, yüzde 8'inin yüksek lisans, yüzde 1'inin ise doktora mezunu olması bekleniyor. Ortalama mezuniyet yaşları incelendiğinde ise önlisans öğrencileri 24,5, lisans 25,3, yüksel lisans 30,7 ve doktora öğrencileri 34,9 yaşında mezun oluyor.

Son 10 yılda önlisans öğrenci sayısı yüzde 415 arttı

Araştırmaya göre, ülkemizde 2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci sayısı 7 milyon 740 bin 502'ye ulaştı. Son 10 yıldaki üniversitelerdeki öğrenci sayısındaki artışlar incelendiğinde: önlisans öğrencileri yüzde 415 artarak 2 milyon 829 bin 430'a, lisans öğrencileri yüzde 102 artışla 4 milyon 420 bin 699'a, yüksek lisans öğrencileri yüzde 260 artarak 394 bin 174'e ve doktora yapanların sayısı ise yüzde 169 artarak 96 bin 199'a yükseldi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türkiye'nin en az öğrenciye sahip okulu

Araştırmada öğrencilerin yüzde 92'sinin devlet üniversitelerine kayıtlı olduğu görülürken, açık öğretim fakültelerinin de etkisiyle en kalabalık üniversite 3 milyon 361 bin 273 öğrenciyle Anadolu Üniversitesi oldu. Anadolu Üniversitesi'ni 789 bin 622 öğrenciyle İstanbul Üniversitesi ve 661 bin 260 öğrenciyle Atatürk Üniversitesi takip ediyor. 66 öğrenciye sahip Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ise Türkiye'nin en az öğrenciye sahip üniversitesi olarak karşımıza çıkıyor.

Kadın akademisyen oranı yükseliyor

Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarını da inceleyen ajans, öğretim elemanı sayısının 10 yılda yüzde 70 oranında artış göstererek 167 bin 243'e yükseldiğini açıkladı. 2008'den bu yana erkek akademisyen oranı yüzde 56'ya kadar gerilerken kadın akademisyen oranı yüzde 44'e ulaştı. Ülkemizde 2 bin 456 yabancı uyruklu öğretim elemanı eğitim verirken, 356 akademisyenle ABD vatandaşları ilk sırada yer aldı. Onları 326 ile Suriyeli ve 323 İranlı öğretim elemanı takip ediyor.