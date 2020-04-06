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"Bu yıl zor olacak ama üretim devam edecek"

Koranavirüs salgını nedeniyle uluslararası dolaşım ve turizm çoğu bölgede tamamen durduğunu belirten Granz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, "Salgın yüzünden oldukça zor günler geçiriyoruz.

Koranavirüs salgını nedeniyle uluslararası dolaşım ve turizm çoğu bölgede tamamen durduğunu belirten Granz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, "Salgın yüzünden oldukça zor günler geçiriyoruz. Yazın bu sıkıntılardan kurtulabileceğimizi ümit ederek iç piyasa için üretime devam ediyoruz" dedi.


Granz Tekstil Yönetim kurulu başkanı Hüseyin Yolcu, şort mayo sektörünün korona salgınından çok etkilendiğini belirterek şunları söyledi: "Salgın yüzünden oldukça zor günler geçiriyoruz. Tekstil sektörümüzün en önemli gelir kaleminden biri olan ihracat bütün dünya ile beraber ülkemizde de durma noktasına geldi. Fakat biz mayo, bikini, şort, şapka gibi yazlık üretim yapan sayılı firmalardan birisi olarak, bu yaz yerli turistlerin yaz tatillerine salgın sonrası daha da önem verip rahatlamak için tatil beldelerine akın edeceklerini düşünüyoruz. İnşallah yaz aylarında bu hastalık ve salgından kurtuluruz umudumuz bu yönde. Bu yaz sezonu için bütün sevkıyatlarımızı yapmıştık zaten. Hepsi adreslerine ulaştı. Mevcut üretim tesislerimizi bu yıl daha fazla büyütüp yeni insanlara iş olanağı sağlamak en büyük hedefimiz. Özellikle bu salgın yüzünden, işsiz kalacak olan deneyimli bir çok tekstil işçisine iş vermek için fabrikalarımızda bulunan mevcut üretim kapasitemizi arttırmak niyetindeyiz. Yeni ve çok büyük üretim parkuru kurmayı hedefliyoruz. İnsanları iş sahibi yapmak bu yıl en büyük hedeflerimiz arasında. Bunun için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu yılın ortalarına doğru ihracatta da bir hareketlilik bekliyoruz. Bu arada işçi çıkartmayı kesinlikle düşünmüyoruz." dedi.

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