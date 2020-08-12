İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bülent Başer, İngiltere'de zorlu sınava çıkıyor

Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü olma unvanını taşıyan Bülent Başer, Avrupa Şampiyonu boksörü Erik Pfeifer, ile İngiltere’de dünya şampiyonluk eleme maçına çıkacak.

Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü olma unvanını taşıyan Bülent Başer, Avrupa Şampiyonu boksörü Erik Pfeifer, ile İngiltere'de dünya şampiyonluk eleme maçına çıkacak. Aynı zamanda Dünya Kıtalar Arası Altın Kemer unvanının da ortada olacağı karşılaşmayı almaları durumunda dünyanın zirvesi için mücadele etme hakkını elde edecekler.


Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer, sporcusunun antrenmanlarda çok iyi performans gösterdiğini vurgulayarak, "Erik, dünya yarı amatör boks şampiyonasında Dünya Şampiyonu olmuş başarılı bir isimdir. Disiplinli ve çalışkan bir sporcu, verdiğim tüm programlara uyuyor. Ben sporcumun şansının en az yüzde elli olduğunu düşünüyorum. O gün kim iyi günündeyse maçı o kazanacak diye düşünüyorum. Kendisine yine başarılı boksörlerimizden Chrisitian Hammer ve Milacic kardeşler de sparringlerde yardımcı oluyorlar" dedi.


Erik Pfeifer, Nisan'dan beri hazırlıklarına devam ettirdiğini vurgulayarak, "Pandemi nedeniyle karşılaşmam iptal edildi. O arada baba oldum ve karantina döneminde ailemle dünyaya yeni gözlerini açan çocuğumuzla ilgilenme fırsatı yakaladım. Sürekli olarak antrenmanlarımı yapıyorum. Rakibim genç bir isim ancak ben de tecrübeliyim. Bu karşılaşmayı kazanarak dünya şampiyonluğu maçına çıkmak istiyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.