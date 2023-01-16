Bülent Başer'e meslek onur ödülü

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da boksun Oscar'ı ödülünü alan dünyaca ünlü antrenör Bülent Başer'e bir ödül de Altın Yumruk'tan geldi.

Tarık Sayın Prodüksiyon tarafından düzenlenen ve dövüş sporları kapsayan Altın Yumruk ödül töreninde Türkiye'nin en iyi dövüşçüleri ve teknik insanları ödüllendirildi. 30 yılı aşkın bir süredir Türkiye'yi dünya boks etkinliklerini temsil eden başarılı antrenör Bülent Başer, düzenlenen organizasyonda Meslek Onur Ödülü'nün sahibi oldu. Başer, Türk boksunun ilk dünya şampiyonu Sinan Şamil Sam'ın profesyonel boksa geçmesiyle birlikte teknik ekibinde yer aldı ve Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü oldu.

Bülent Başer'in basın danışmanı Vedat Alyaz, Bülent Başer'in dünya ringlerinde büyük bir saygınlığa ulaştığını belirterek, “Bülent Başer, eğitimini on iki yıl boyunca dünya şampiyonu unvanına sahip Klitcshko kardeşlerin antrenörü Fritz Sdunek, yine çok sayıda dünya starı yetiştiren Uli Wegner ile Amerikalı, Kübalı ve Rus antrenörlerden aldı. Bülent Başer, başta Amerika ve Almanya olmak üzere dünyanın dört bir yanında şampiyonluk maçlarına sporcu yetiştirerek, dünya dövüş arenasında büyük bir saygınlığa ulaşmıştır” şeklinde konuştu.